В разделе «Политика диаспоры. Соотечественники за границей» говорится, что процесс реэмиграции будет успешным только в том случае, если государство и самоуправления обеспечат вернувшихся жильем, детскими садами и школами.
В докладе говорится, что Латвийское государство заинтересовано в сохранении связи с диаспорой, и политика диаспоры имеет четыре основных направления — содействие политическому и гражданскому участию в жизни Латвии, сохранение латышской идентичности, усиление сотрудничества с диаспорой в экономике, образовании и культуре, содействие экономической общине.
Латвия заинтересована в использовании интеллекта и опыта диаспоры в интересах государства, способствуя ее участию в экономической и политической активности. Особенно важный элемент в поддержании связей — обеспечение живущим за границей консульских услуг. «Диаспора — составная часть нации, интересы которой должны быть выслушаны и представлены», — сказал министр.
Наилучшей защиты интересов диаспоры можно добиться, приняв специальный закон, который устанавливал бы цели сотрудничества, права и обязанности сторон.
Во,во, дайте им жилье и врубите тааакие счета за комуналку и налоги на недвижку, землю, чтоб сразу поняли, что Латвия это не хухры-мухры, а член клуба Богатых стран и самая большая в мире История успеха.« ответить
Ну вот наконец латышам и сказаны Рождественские слова правды.« ответить
Даже последним недоумкам ясно, что никто увидев условия проживания и оплаты за труд, не променяет их на ту вонючку которую здесь устроили местные руководители.
С каждым годом их визиты в гости к нищим родственникам будут становиться все реже и короче.
Старики умрут и их больше ничего с этим гиблым местом связывать не будет.
Хотели как лучше, стояли сцепившись за руки по всем дорогам, а государство распродали за сантимы-центы.
Теперь то и своего ничего не осталось и народ валит куда подальше толпами.
осталось только объединиться прибалтийским вымиратам, хотя, вряд ли их это спасет. выродки« ответить
ЛАТВИЯ - ГРЯЗНАЯ,НИЩАЯ И ВОНЮЧАЯ ПОМОЙКА.« ответить
КОТОРАЯ
ХОТЕЛА 27 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД ЗАВАЛИТЬ ВСЮ ЕВРОПУ
СВОИМ БЭКОНОМ...
народ вернётся только после того как поменяется режим в Латвии----а именно будет изменена политика для бизнеса, снижены налоги и прекратиться пропаганда нацизма.« ответить
Никто из уехавших не вернётся в эту, умирающую страну.... Пытайтесь удержать оставшихся....« ответить
Соседский паренёк в свои 18 в шоке от реалий взрослой жизни. Зарплата 280€, а убитая серийка-двушка от 50.000€. Вот сделали оборт с подругой. Планируют уезжать насовсем.« ответить