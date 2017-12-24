Ринкевич: уехавшие латвийцы не вернутся в страну, где нет жилья, детских садов и школ(15)

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Виталий Вавилкин
13:12 24.12.2017
Политика / Правительство

Процесс реэмиграции в большой мере зависит от эффективного сотрудничества между МОН, Министерством экономики и самоуправлениями, говорится в ежегодном докладе министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о проделанной работе в области внешней политики государства.

В разделе «Политика диаспоры. Соотечественники за границей» говорится, что процесс реэмиграции будет успешным только в том случае, если государство и самоуправления обеспечат вернувшихся жильем, детскими садами и школами.

 

В докладе говорится, что Латвийское государство заинтересовано в сохранении связи с диаспорой, и политика диаспоры имеет четыре основных направления — содействие политическому и гражданскому участию в жизни Латвии, сохранение латышской идентичности, усиление сотрудничества с диаспорой в экономике, образовании и культуре, содействие экономической общине.

 

Латвия заинтересована в использовании интеллекта и опыта диаспоры в интересах государства, способствуя ее участию в экономической и политической активности. Особенно важный элемент в поддержании связей — обеспечение живущим за границей консульских услуг. «Диаспора — составная часть нации, интересы которой должны быть выслушаны и представлены», — сказал министр.

 

Наилучшей защиты интересов диаспоры можно добиться, приняв специальный закон, который устанавливал бы цели сотрудничества, права и обязанности сторон.

LETA / Фото
Комментарии (15)
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ринкевичам 13:25 24:12:2017

Во,во, дайте им жилье и врубите тааакие счета за комуналку и налоги на недвижку, землю, чтоб сразу поняли, что Латвия это не хухры-мухры, а член клуба Богатых стран и самая большая в мире История успеха.

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Forward looking 14:56 24:12:2017

Ну вот наконец латышам и сказаны Рождественские слова правды.
Даже последним недоумкам ясно, что никто увидев условия проживания и оплаты за труд, не променяет их на ту вонючку которую здесь устроили местные руководители.
С каждым годом их визиты в гости к нищим родственникам будут становиться все реже и короче.
Старики умрут и их больше ничего с этим гиблым местом связывать не будет.
Хотели как лучше, стояли сцепившись за руки по всем дорогам, а государство распродали за сантимы-центы.
Теперь то и своего ничего не осталось и народ валит куда подальше толпами.

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ин-на 15:02 24:12:2017

осталось только объединиться прибалтийским вымиратам, хотя, вряд ли их это спасет. выродки

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ДТТ 13:37 24:12:2017

ЛАТВИЯ - ГРЯЗНАЯ,НИЩАЯ И ВОНЮЧАЯ ПОМОЙКА.
КОТОРАЯ
ХОТЕЛА 27 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД ЗАВАЛИТЬ ВСЮ ЕВРОПУ
СВОИМ БЭКОНОМ...

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10 дюймов 13:44 24:12:2017

народ вернётся только после того как поменяется режим в Латвии----а именно будет изменена политика для бизнеса, снижены налоги и прекратиться пропаганда нацизма.

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НЕГРИТЁНОК 13:44 24:12:2017

Никто из уехавших не вернётся в эту, умирающую страну.... Пытайтесь удержать оставшихся....

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А как жить оставшимся? 13:44 24:12:2017

Соседский паренёк в свои 18 в шоке от реалий взрослой жизни. Зарплата 280€, а убитая серийка-двушка от 50.000€. Вот сделали оборт с подругой. Планируют уезжать насовсем.

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123

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

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