Процесс реэмиграции в большой мере зависит от эффективного сотрудничества между МОН, Министерством экономики и самоуправлениями, говорится в ежегодном докладе министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о проделанной работе в области внешней политики государства.

В разделе «Политика диаспоры. Соотечественники за границей» говорится, что процесс реэмиграции будет успешным только в том случае, если государство и самоуправления обеспечат вернувшихся жильем, детскими садами и школами.

В докладе говорится, что Латвийское государство заинтересовано в сохранении связи с диаспорой, и политика диаспоры имеет четыре основных направления — содействие политическому и гражданскому участию в жизни Латвии, сохранение латышской идентичности, усиление сотрудничества с диаспорой в экономике, образовании и культуре, содействие экономической общине.

Латвия заинтересована в использовании интеллекта и опыта диаспоры в интересах государства, способствуя ее участию в экономической и политической активности. Особенно важный элемент в поддержании связей — обеспечение живущим за границей консульских услуг. «Диаспора — составная часть нации, интересы которой должны быть выслушаны и представлены», — сказал министр.

Наилучшей защиты интересов диаспоры можно добиться, приняв специальный закон, который устанавливал бы цели сотрудничества, права и обязанности сторон.