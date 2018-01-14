В этом году в связи со столетием государства ожидаются визиты в Латвию представителей нескольких королевских домов европейских стран, сообщил агентству ЛETA министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Сейчас идет активная работа над согласованием нескольких таких визитов, например, визита королевской четы Нидерландов — короля Виллема-Александра и королевы Максимы, Великого герцога Люксембурга Анри Альбера Габриеля Феликса Мари Гийома, представителей королевских домов Швеции, Норвегии и Великобритании.

Как пояснила руководитель службы государственного протокола МИД Элита Кузма, в этом году очень интенсивный этап визитов ожидается на протяжении всего года. Визиты под знаком столетия Латвии продолжатся также в 2019 и 2020 гг. Визиты латвийских должностных лиц в зарубежные страны тоже дадут возможность выделить посвященные столетию государства проекты, добавила она.

Как сообщалось, в этом году может состояться встреча президентов Балтийских государств с президентом США Дональдом Трампом. Посетить страны Балтии планирует папа римский Франциск.