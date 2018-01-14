Ринкевич в ажиотаже: в Латвию приедут представители королевских домов Европы(19)

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Владимир Бучельников
16:42 14.01.2018
Политика / Политики

В этом году в связи со столетием государства ожидаются визиты в Латвию представителей нескольких королевских домов европейских стран, сообщил агентству ЛETA министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Сейчас идет активная работа над согласованием нескольких таких визитов, например, визита королевской четы Нидерландов — короля Виллема-Александра и королевы Максимы, Великого герцога Люксембурга Анри Альбера Габриеля Феликса Мари Гийома, представителей королевских домов Швеции, Норвегии и Великобритании.

 

Как пояснила руководитель службы государственного протокола МИД Элита Кузма, в этом году очень интенсивный этап визитов ожидается на протяжении всего года. Визиты под знаком столетия Латвии продолжатся также в 2019 и 2020 гг. Визиты латвийских должностных лиц в зарубежные страны тоже дадут возможность выделить посвященные столетию государства проекты, добавила она.

 

Как сообщалось, в этом году может состояться встреча президентов Балтийских государств с президентом США Дональдом Трампом. Посетить страны Балтии планирует папа римский Франциск.

LETA / Фото
Комментарии (19)
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Александр Шерстобитов 18:22 14:01:2018

может один из коровлеских кровей жена Ринько?

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Ваня 18:25 14:01:2018

приедут потусить за наш счет

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Janka 18:56 14:01:2018

a pocemu KOROLJ i KOROLEVA?
pocemu ne 2 pidarasa?
ili pidarasitj eto dlja prostogo naroda a koroli vse taki priderzivaetsa tradicioonoi orientacii?

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сколько будет стоить? 21:07 14:01:2018

парад "свадебных генералов"

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рол 18:26 14:01:2018

столетие обезлюдевшей от голоду помойки !

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Jаnek 18:37 14:01:2018

Над нами сегодня откровенно издеваются пытаясь русских оставить без оброзования

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цук 18:38 14:01:2018

Столетие того чего нет.

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toms 18:40 14:01:2018

Vazelīnu nopērc..

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Latviešu patriots 21:02 14:01:2018

Вазелин вполне можно заменить техническим солидолом.
Будет немного пощипывать, но ведь это только может ещё больше раззадорить.

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Latviešu patriots 21:02 14:01:2018

Вазелин вполне можно заменить техническим солидолом.
Будет немного пощипывать, но ведь это только может ещё больше раззадорить

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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