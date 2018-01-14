Сейчас идет активная работа над согласованием нескольких таких визитов, например, визита королевской четы Нидерландов — короля Виллема-Александра и королевы Максимы, Великого герцога Люксембурга Анри Альбера Габриеля Феликса Мари Гийома, представителей королевских домов Швеции, Норвегии и Великобритании.
Как пояснила руководитель службы государственного протокола МИД Элита Кузма, в этом году очень интенсивный этап визитов ожидается на протяжении всего года. Визиты под знаком столетия Латвии продолжатся также в 2019 и 2020 гг. Визиты латвийских должностных лиц в зарубежные страны тоже дадут возможность выделить посвященные столетию государства проекты, добавила она.
Как сообщалось, в этом году может состояться встреча президентов Балтийских государств с президентом США Дональдом Трампом. Посетить страны Балтии планирует папа римский Франциск.
может один из коровлеских кровей жена Ринько?« ответить
приедут потусить за наш счет« ответить
a pocemu KOROLJ i KOROLEVA?« ответить
pocemu ne 2 pidarasa?
ili pidarasitj eto dlja prostogo naroda a koroli vse taki priderzivaetsa tradicioonoi orientacii?
парад "свадебных генералов"« ответить
столетие обезлюдевшей от голоду помойки !« ответить
Над нами сегодня откровенно издеваются пытаясь русских оставить без оброзования« ответить
Столетие того чего нет.« ответить
Vazelīnu nopērc..« ответить
Вазелин вполне можно заменить техническим солидолом.« ответить
Будет немного пощипывать, но ведь это только может ещё больше раззадорить.
Вазелин вполне можно заменить техническим солидолом.« ответить
Будет немного пощипывать, но ведь это только может ещё больше раззадорить