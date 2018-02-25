Ринкевич запретил Кадырову посещать Латвию(50)

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Виталий Вавилкин
11:45 25.02.2018
Политика / Правительство

Среди лиц, которых в четверг министр иностранных дел Латвии Эдгар Риневич внес в черные списке, запретив въезд в страну в связи с делом Магнитского, оказался и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В минувший четверг Ринкевич написал в социальных сетях, что запретил 49 россиянам въезжать в Латвию. Сделано это было на основании принятого 8 февраля решением Сейма, призывающим внести санкции участникам дела Магнитского.

 

В списках оказались председатель российского следственного комитета Александр Бастрикин, бывший заместитель следственного комитета МИД Олег Лугунов, Андрей Логунов, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

 

Ранее Ринкевич предположил, что если Латвия введет санкции по отношению к фигурантам так называемого «списка Магнитского», то можно ожидать ответных шагов со стороны России. По его словам, «список Магнитского» является политическим, поэтому подверженные санкциям лица не смогут их оспорить.

 

Как сообщалось, 8 февраля Сейм одобрил введение Латвией санкций по отношению к фигурантам так называемого «списка Магнитского». В законопроекте, ранее уже одобренном парламентской Комиссией по иностранным делам, указаны 49 физических лиц, которым следует запретить въезд в Латвию. По результатам голосования Сейм призвал Кабинет министров ввести вышеуказанные санкции.

 

Согласно основным положениям «закона Магнитского» в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (50)
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22 11:52 25:02:2018

И как Кадыров без этой дыры теперь жить будет

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ваня 12:16 25:02:2018

Ишакам не место в нашей Латвии

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Вася Пупкин 12:21 25:02:2018

Это ты о себе? Так и вали отсюда!!!

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22 12:22 25:02:2018

Так люди и не едут к ишакам.

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смерш 12:28 25:02:2018

правильно ,что этого вояку не пускают в развитые страны .пусть сидит у себя и шлет приветы окурку гопнику кабаеву

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смерш уроду 13:35 25:02:2018

варзилов, ещё раз мой ник используешь, я тебя урода в двине утоплю, глист навозный!

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22 14:15 25:02:2018

Кто, лаптия развитая страна? Уже смешно. Продолжай веселить.

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смерш 14:48 25:02:2018

здесь один дибил появился ,его выпустили на выходные из дурки .. любитель царька окурка пуйло . да пшел холоп в жоуппу

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Интересно 11:53 25:02:2018

А как он составляет списки? Наверное, ж о п о й чувствует ?

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менталитата 11:57 25:02:2018

сфинктером

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ин-на 18:17 25:02:2018

а чем еще ринкевич может чувствовать?

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10 дюймов 11:55 25:02:2018

какой бесстрашный ринкевич!----опять на выходных нажралась и давай строчить в твиттер===не удивлюсь, если сегодня с утра ОНО удивиться,что вчера такая была смелая===теперя неделю из дома выходить не будет.

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janka 13:04 25:02:2018

kstati, kto znaet, v etom ego spiske sam zlodej Putin estj ili on horoshij i emu mozno v Latviju priezzatj?

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Пророк 14:38 25:02:2018

Так заднеприводный таким образом заигрывает

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смерш 14:49 25:02:2018

вы тут все пуйловцы бесстрашные и чмошные . и не ваше собачье дело ,что этого бородача не пускают в общество приличное

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ИвАн 11:56 25:02:2018

А зачем нам этот предатель своего народа тут нужен?

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Саня 11:57 25:02:2018

Правильно, ещё этого любителей овец тут не хватало.

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Действительно! 12:08 25:02:2018

У нас свох парадниексов хватает.

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Разведка Кадырова 13:54 25:02:2018

Мы уже здесь!.

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Цыник 15:39 25:02:2018

Согласно основным положениям «закона Магнитского» в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

То есть нашим правителям и их подопечным, а так же депутатам и министрам так же нельзя въезжать ни в одну страну, где действует этот странный закон какого то магнитского. Это про них написано...

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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