В минувший четверг Ринкевич написал в социальных сетях, что запретил 49 россиянам въезжать в Латвию. Сделано это было на основании принятого 8 февраля решением Сейма, призывающим внести санкции участникам дела Магнитского.
В списках оказались председатель российского следственного комитета Александр Бастрикин, бывший заместитель следственного комитета МИД Олег Лугунов, Андрей Логунов, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее Ринкевич предположил, что если Латвия введет санкции по отношению к фигурантам так называемого «списка Магнитского», то можно ожидать ответных шагов со стороны России. По его словам, «список Магнитского» является политическим, поэтому подверженные санкциям лица не смогут их оспорить.
Как сообщалось, 8 февраля Сейм одобрил введение Латвией санкций по отношению к фигурантам так называемого «списка Магнитского». В законопроекте, ранее уже одобренном парламентской Комиссией по иностранным делам, указаны 49 физических лиц, которым следует запретить въезд в Латвию. По результатам голосования Сейм призвал Кабинет министров ввести вышеуказанные санкции.
Согласно основным положениям «закона Магнитского» в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.
И как Кадыров без этой дыры теперь жить будет« ответить
Ишакам не место в нашей Латвии« ответить
Это ты о себе? Так и вали отсюда!!!« ответить
Так люди и не едут к ишакам.« ответить
правильно ,что этого вояку не пускают в развитые страны .пусть сидит у себя и шлет приветы окурку гопнику кабаеву« ответить
варзилов, ещё раз мой ник используешь, я тебя урода в двине утоплю, глист навозный!« ответить
Кто, лаптия развитая страна? Уже смешно. Продолжай веселить.« ответить
здесь один дибил появился ,его выпустили на выходные из дурки .. любитель царька окурка пуйло . да пшел холоп в жоуппу« ответить
А как он составляет списки? Наверное, ж о п о й чувствует ?« ответить
сфинктером« ответить
а чем еще ринкевич может чувствовать?« ответить
какой бесстрашный ринкевич!----опять на выходных нажралась и давай строчить в твиттер===не удивлюсь, если сегодня с утра ОНО удивиться,что вчера такая была смелая===теперя неделю из дома выходить не будет.« ответить
kstati, kto znaet, v etom ego spiske sam zlodej Putin estj ili on horoshij i emu mozno v Latviju priezzatj?« ответить
Так заднеприводный таким образом заигрывает« ответить
вы тут все пуйловцы бесстрашные и чмошные . и не ваше собачье дело ,что этого бородача не пускают в общество приличное« ответить
А зачем нам этот предатель своего народа тут нужен?« ответить
Правильно, ещё этого любителей овец тут не хватало.« ответить
У нас свох парадниексов хватает.« ответить
Мы уже здесь!.« ответить
Согласно основным положениям «закона Магнитского» в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.« ответить
То есть нашим правителям и их подопечным, а так же депутатам и министрам так же нельзя въезжать ни в одну страну, где действует этот странный закон какого то магнитского. Это про них написано...