Среди лиц, которых в четверг министр иностранных дел Латвии Эдгар Риневич внес в черные списке, запретив въезд в страну в связи с делом Магнитского, оказался и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В минувший четверг Ринкевич написал в социальных сетях, что запретил 49 россиянам въезжать в Латвию. Сделано это было на основании принятого 8 февраля решением Сейма, призывающим внести санкции участникам дела Магнитского.

В списках оказались председатель российского следственного комитета Александр Бастрикин, бывший заместитель следственного комитета МИД Олег Лугунов, Андрей Логунов, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее Ринкевич предположил, что если Латвия введет санкции по отношению к фигурантам так называемого «списка Магнитского», то можно ожидать ответных шагов со стороны России. По его словам, «список Магнитского» является политическим, поэтому подверженные санкциям лица не смогут их оспорить.

Как сообщалось, 8 февраля Сейм одобрил введение Латвией санкций по отношению к фигурантам так называемого «списка Магнитского». В законопроекте, ранее уже одобренном парламентской Комиссией по иностранным делам, указаны 49 физических лиц, которым следует запретить въезд в Латвию. По результатам голосования Сейм призвал Кабинет министров ввести вышеуказанные санкции.

Согласно основным положениям «закона Магнитского» в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.