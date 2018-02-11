«В ближайшее время у меня не планируется визит в Москву», — так министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс ответил на вопрос Latvijas Avīze — не собирается ли он по примеру британского коллеги Бориса Джонсона возложить цветы на место убийства Бориса Немцова.

Зато скоро Латвия примет свой «список Магнитского», и включенные в него российские должностные лица не смогут его оспорить.

Ринкевичс одобрительно высказался о протестной кампании Алексея Навального. «В то же время нельзя отрицать, что поддержка Путина достаточно высока. Если во внутренней политике России продолжится частичный авторитаризм, будет существовать недостаток социальных, экономических и структурных реформ, могут образоваться серьезные волны протеста. Говоря о процессе президентских выборов мы можем выразить опасения, что он недемократичен», — считает глава МИД.

Высказался политик и о местных реалиях. «В Латвии ослаблена ниша демократического центра, — считает глава дипведомства. — Это проблема партий, которые раскололись, и в настоящее время каждую поддерживает менее пяти процентов избирателей. В то же время есть огромное число людей, не решивших, за кого голосовать. У «Единства» часть этих «символов» ушла, зато есть «Движение «За», партия «Развитие Латвии» и «Прогрессивные»… Две из этих партий выдерживают политический курс, который в свое время был подобен «Единству», одна — «Прогрессивные» — более левая, однако это не проблема, чтобы нельзя было объединить силы.

У избирателей этих партий будет большое разочарование, если их голоса уйдут на ветер, но они не хотят голосовать за СЗК, Национальное объединение или «Согласие». В латвийском политическом спектре есть также место Новой консервативной партии, выступающей по антикоррупционным вопросам».

Сейм в четверг поддержал законопроект, который предполагает запрет на въезд в Латвию 49 физическим лицам. Согласно основным положениям «закона Магнитского», в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. В своем решении сейм выражает осуждение России, якобы недостаточно расследовавшей обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркивает, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Также в решении содержится призыв ко всем парламентам стран ЕС и НАТО принять «законы Магнитского», чтобы укрепить правовую среду. Сейм Латвии поддерживает введение санкций на уровне ЕС.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа («Справедливая Россия») заявил, что Россия должна будет отреагировать, если Латвия примет собственный закон, аналогичный «закону Магнитского».

Акт Магнитского был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде. Парламент Литвы принял подобный документ в середине ноября 2017 года.