Ripple стала второй по капитализации криптовалютой

При этом если стоимость токенов Ripple в пятницу достигла 85,3 млрд долларов, то сегодня она приблизилась к 103 млрд долларов. За последние сутки капитализация Ripple выросла на 76%, следует из статистики, размещенной на сайте CoinMarketCap.
На первом месте по капитализации находится Bitcoin. К утру 30 декабря его капитализация составила более 230 млрд долларов, снизившись за сутки на 9%. Один биткоин стоит сейчас 13,7 тысячи долларов.
Один Ripple стоит 2,66 доллара.
На третьем месте по капитализации Ethereum (68,96 млрд долларов). За сутки его капитализация снизилась на 5,6%. Один Ethereum стоит 713 долларов.
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