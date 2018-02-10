Rice oil или Rice Bran oil совсем недавно появились на полках супермаркетов и еще не пользуется таким же спросом, как, например, оливковое — из-за не налаженной пока маркетиноговой политики. Но тем не менее это ценный и полезный пищевой продукт, который, купив, многие оценят по достоинству, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Что это за продукт?

Рисовое масло производят путем холодного прессования рисовых отрубей. Поскольку натуральное масло из рисовых отрубей является высококачественным продуктом со сбалансированным комплексом жирных кислот, оно признано во всем мире «маслом здоровья» и рекомендовано к употреблению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Его плюсы в питании

Рисовое масло имеет очень высокую точку дымления (2200 С) и почти не выгорает, не теряет своих свойств и не окисляется при термообработке.

* Точка дымления — это температура, при которой масло начинает разрушаться и в пищу уже не годится из-за высокого содержания свободных радикалов, оказывающих канцерогенное действие на организм.

Поэтому рисовое масло можно (хотя и не стоит) употреблять повторно. Оно подходит для фритюра и обычной жарки, а продукты, приготовленные на нем — картофель фри, овощи, мясо, рыба, моллюски и ракообразные — не теряют своего вкуса, не имеют посторонней отдушки и привкуса.

Рисовое масло годится и для приготовления салатов, соусов, майонеза. И оно имеет еще одно важное свойство: с его помощью можно «консервировать» другие скоропортящиеся растительные масла (льняное, горчичное, тыквенных семечек и др.). Для этого достаточно добавить в них немного рисового.

Калорийность

Калорийность 100 г рисового масла составляет 857–884 ккал, тогда как 100 г оливкового и подсолнечного содержат 898 и 899 ккал соответственно.

Польза для организма

Ее сложно отрицать и нельзя недооценивать.

В состав рисового масла входят ненасыщенные жирные кислоты — олеиновая 46% (омега 9), линолевая 36% (омега 6) и линоленовая – около 1% (омега 3), насыщенные жирные кислоты (пальмитиновая и стеариновая), лецитин, комплекс антиоксидантов, витамины А, РР, Е, группы В, сквален и феруловая кислота.

Это масло — основа японской кухни. Может, еще и поэтому среди японцев так много долгожителей и почти нет людей с лишним весом?

Что для чего?

* Омега 9 жирные кислоты препятствуют отложению холестерина на стенках сосудов, подавляют рост раковых клеток, предупреждают беспричинную утомляемость, улучшают пищеварение, поддерживают общий иммунитет, здоровье волос, ногтей, кожи, суставов и слизистых оболочек.

* Омега 6 жирные кислоты в составе всех клеточных мембран обеспечивают нормальную жизнедеятельность всех клеток организма и качество обменных реакций, слаженную работу всех элементов нервной системы, здоровье суставов, поджелудочной железы, кожи.

* Омега 3 жирные кислоты также в составе всех клеточных мембран регулируют свертываемость крови, уровень в ней холестерина, давление в сосудах, чем защищают сердечно-сосудистую и нервную систему, стимулируют умственные и мыслительные способности человека, повышают иммунитет и стрессоустойчивость, способствуют продлению жизни.

Для нашего здоровья очень важен баланс омега 6 и омега 3, поскольку избыток омега 6 вызывает в организме различные воспалительные процессы, переходящие со временем в болезни сердца, сосудов, других органов, даже онкологию, способствует раннему старению.

Омега 3 жирные кислоты эти воспалительные реакции «нейтрализуют». Поскольку в нашей пище сегодня изобилует омега 6 (и в рисовом масле их, кстати, тоже немало), оптимальный вариант употреблять большое количество листовой зелени — особенно латук – салат и шпинат, в которых много омега 3.

* Сквален (от лат. Squalus) — уникальное химическое соединение, названное по виду акул, в печени которых его обнаружили японские ученые в начале прошлого века.

Его изучают до сих пор, но уже открытых свойств сквалена достаточно для того, чтобы обеспечить его поступление в организм с пищей или аптечными препаратами.

Сквален является производным витамина А; он взаимодействует с холестерином и способствует естественной выработке витамина D, помогает доставлять в органы и ткани организма другие витамины и подобные им вещества. Он незаметно борется со свободными радикалами и раковыми клетками, поддерживает в норме работу сердца и общий иммунитет, защищает почки и кишечник от токсинов, нормализует выработку гормонов, продлевает молодость организма, работает как адаптоген, помогая нам приспосабливаться к неблагоприятным внешним условиям и, что важно, безвреден в любой концентрации.

Стабильность сквалена обеспечивает водород. Его атомы сквален «отбирает» из молекул воды (а ее в нашем организме около 80%), вступая с ней в реакцию. И, таким образом, насыщает клетки организма высвобожденным кислородом. Именно его достаток в тканях обеспечивает их молодость и здоровье. Поэтому сквален еще называют «витамином кислорода». Наши потребности в нем возрастают после 20–25 лет, поэтому его запас стоит пополнять с помощью пищи.

* Сквален также содержат оливковое, амарантовое, пальмовое масло и масло зародышей пшеницы.

* Гамма-оризанол способствует выработке веществ, препятствующих проникновению солнечных лучей глубоко в кожу и пигментации. Поэтому рисовое масло применяется в составе солнцезащитной косметики, а благодаря своим гипоаллергенным свойствам — в средствах по уходу за чувствительной детской кожей.

*Феруловая кислота — антиоксидант, который препятствует образованию свободных радикалов, повышает иммунитет и защитные свойства кожи, предотвращает проникновение солнечных лучей в глубокие клетки кожи, угнетает рост вредоносных бактерий и усиливает полезный эффект витаминов С и Е.

Но самая большая ценность рисового масла заключена в уникальном сочетании сквалена, жирных кислот, витамина Е и гамма-оризанола, высокие антиоксидантные свойства которого позволяют препятствовать развитию опухолей. Кроме этого, рисовое масло помогает при гастрите и язвенной болезни, синдроме раздраженного кишечника, тяжелом течении менопаузы и высоком уровне холестерина в крови.

Витамины рисового масла

А (ретинол) — входит в структуру клеток и стимулирует рост и развитие организма, отвечает за антиоксидантную и кожную защиту, качество зрения.

Е (токоферол) — защищает структуры клеток от окисления, помогает клеткам усваивать кислород, обеспечивает тонус и работу мышц, здоровье печени, полноценную работу нервной и иммунной системы, способность к деторождению.

РР (ниацин, никотиновая кислота) — участвует в обменных реакциях жиров и углеводов, ферментов, белков и аминокислот, в процессах выработки гормонов; поддерживает здоровье капилляров, улучшает микроциркуляцию и работу желудочно-кишечного тракта, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Группа В играет большую роль в клеточных обменных процессах, отвечает за здоровье нервной, иммунной, кровеносной и зрительной системы, кожи и слизистых оболочек, уровень инсулина в организме, нормализует память, сон, психические функции, оказывает антиоксидантное действие.

Косметические свойства

Благодаря своему составу рисовое масло помогает заживлять и успокаивать воспаленную кожу, стимулирует выработку ее строительных белков — эластина и коллагена, обновляет ее клетки. Недаром оно входит в состав дорогостоящих гипоаллергенных косметических средств.

Противопоказания

Это масло их практически не имеет. Но от его употребления внутрь стоит отказаться в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также если имеется индивидуальная его непереносимость.

Ирина МАКАРОВА.