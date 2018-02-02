Рижан предупреждают о появлении очередного мошенника(7)

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Виталий Вавилкин
14:06 01.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Представители рижского бара “Vest” призывают людей быть внимательней. В столице появился мошенник, обманывающий кассиров старым, но, видимо, все еще действующим “фокусом”.

“По рижским магазинам бродит дядечка и “покупает жене сладости”. Заговаривая зубы кассирам, показывая купюру 50 евро или больше, он выманивает сдачу, мастерски пряча свои деньги, не заплатив. Очень старый трюк, но рабочий. Будьте бдительны!”, — говорится в сообщении заведения.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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ыыы 14:59 01:02:2018

Это Latviešu patriots покупает Чупа-чупс для своей жены вани

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Latviešu patriots 15:17 01:02:2018

Tas esi tu, kas pērk saldumus Smeršam.

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Ыыыы 16:22 01:02:2018

Аха ха ха ха. Пукину Ване!!! А патриот он и есть.))

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ВОВА 17:42 01:02:2018

Из-за леса ,из-за елки на лоха напали волки.

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 18:44 01:02:2018

На саакашвили похож..

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НЕГРИТЁНОК 18:57 01:02:2018

Саакашвили в Киеве промышляет....

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 19:14 01:02:2018

Гастролирует по европам... (Кстати не забываем, что саака - военный преступник).

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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