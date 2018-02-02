“По рижским магазинам бродит дядечка и “покупает жене сладости”. Заговаривая зубы кассирам, показывая купюру 50 евро или больше, он выманивает сдачу, мастерски пряча свои деньги, не заплатив. Очень старый трюк, но рабочий. Будьте бдительны!”, — говорится в сообщении заведения.
Рижан предупреждают о появлении очередного мошенника(7)
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Представители рижского бара “Vest” призывают людей быть внимательней. В столице появился мошенник, обманывающий кассиров старым, но, видимо, все еще действующим “фокусом”.
Vesti.lv / Фото
Это Latviešu patriots покупает Чупа-чупс для своей жены вани« ответить
Tas esi tu, kas pērk saldumus Smeršam.« ответить
Аха ха ха ха. Пукину Ване!!! А патриот он и есть.))« ответить
Из-за леса ,из-за елки на лоха напали волки.« ответить
На саакашвили похож..« ответить
Саакашвили в Киеве промышляет....« ответить
Гастролирует по европам... (Кстати не забываем, что саака - военный преступник).« ответить