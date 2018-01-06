С понедельника, 8 января, рижане могут записываться на бесплатные курсы латышского языка, на которых можно освоить государственный язык на уровнях A и B, сообщили в департаменте по вопросам образования, культуры и спорта Рижский думы.

Информация о наборе будет размещена на сайтах Рижской думы и департамента образования.

Рижане смогут выбрать удобное для себя место курсов в соответствии со списком учреждений, где они проводятся.

На курсы принимаются все желающие, декларировавшие свое место жительства в Риге, за исключением школьников и безработных.

Курсы являются одним из проектов программы общественной интеграции. В 2018 году на их организацию выделено 128 716 евро.