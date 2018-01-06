Рижан приглашают на бесплатные курсы латышского языка(6)

Лента новостей
Американка получила счет за электричество на 284 млрд долларов Лучший легкий истребитель России пройдет испытания за год Бузову уличили в плагиате У Вейониса самая низкая зарплата среди лидеров Балтийских стран Головокружение от перемен GE закрыла в Латвии все офисы, один из вкладчиков потерял квартиру Соцсети: жалкая зарплата в латвийской армии, просто смешно Великобритания отказалась вводить безвизовый режим с Украиной «Динамо» (Рига) уступает «Салавата Юлаеву» из-за... дыры в ловушке Калниньша
Eще в разделе
Развалины на улице Иерузалемес больше нет Нерадивым домовладельцам — уголовная ответственность В Старой Риге пройдет фестиваль уличной еды 2018 год в Риге: 17 видов социальных пособий на все случаи жизни К Риге предлагали присоединить Юрмалу, Марупе, Кекаву, Адажи и Саласпилс
Виталий Вавилкин
10:51 06.01.2018
Наш город

С понедельника, 8 января, рижане могут записываться на бесплатные курсы латышского языка, на которых можно освоить государственный язык на уровнях A и B, сообщили в департаменте по вопросам образования, культуры и спорта Рижский думы.

Информация о наборе будет размещена на сайтах Рижской думы и департамента образования.

 

Рижане смогут выбрать удобное для себя место курсов в соответствии со списком учреждений, где они проводятся.

 

На курсы принимаются все желающие, декларировавшие свое место жительства в Риге, за исключением школьников и безработных.

 

Курсы являются одним из проектов программы общественной интеграции. В 2018 году на их организацию выделено 128 716 евро.

LETA / Фото
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Правда тут 10:58 06:01:2018

Кому собачий нужен

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 12:35 06:01:2018

Krieveļa grūtgalvīša komentārs. Tev jau nav smadzeņu, lai apgūtu kādu valodu.

« ответить
Profile_default
в рот ебаал всю лабууусню 12:08 06:01:2018

заееебали со своим собачем!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 12:36 06:01:2018

Tā raksta utains krievu suns.

« ответить
Profile_default
Чейта 12:40 06:01:2018

у тролликов не удается на крутить тему.)))

« ответить
Profile_default
пида.....сы 22:47 06:01:2018

Курсы являются одним из проектов программы общественной деградации

« ответить

Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV