Информация о наборе будет размещена на сайтах Рижской думы и департамента образования.
Рижане смогут выбрать удобное для себя место курсов в соответствии со списком учреждений, где они проводятся.
На курсы принимаются все желающие, декларировавшие свое место жительства в Риге, за исключением школьников и безработных.
Курсы являются одним из проектов программы общественной интеграции. В 2018 году на их организацию выделено 128 716 евро.
Кому собачий нужен« ответить
Krieveļa grūtgalvīša komentārs. Tev jau nav smadzeņu, lai apgūtu kādu valodu.« ответить
заееебали со своим собачем!« ответить
Tā raksta utains krievu suns.« ответить
у тролликов не удается на крутить тему.)))« ответить
Курсы являются одним из проектов программы общественной деградации« ответить