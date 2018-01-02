Рижанин погиб в канун Нового года, провалившись в люк(2)

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Виталий Вавилкин
12:42 02.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В воскресенье сотрудники Пожарно-спасательной службы на ул. Кипсалас в Риге вытащили из канализационного колодца утонувшего человека.

 

Кроме того, на перекрестке улиц Ригас и Петера в Цесисе спасатели вытащили утонувшего человека из канавы.

 

В обоих случаях тела были переданы сотрудникам Госполиции.

tvnet / Фото
Комментарии (2)
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СССР 13:31 02:01:2018

Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.

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Janka 14:31 02:01:2018

a kak on tuda popal?

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (5)

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