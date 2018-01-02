Кроме того, на перекрестке улиц Ригас и Петера в Цесисе спасатели вытащили утонувшего человека из канавы.
В обоих случаях тела были переданы сотрудникам Госполиции.
В воскресенье сотрудники Пожарно-спасательной службы на ул. Кипсалас в Риге вытащили из канализационного колодца утонувшего человека.
Кроме того, на перекрестке улиц Ригас и Петера в Цесисе спасатели вытащили утонувшего человека из канавы.
В обоих случаях тела были переданы сотрудникам Госполиции.
Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.« ответить
a kak on tuda popal?« ответить