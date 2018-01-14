Рижанин рассказал, насколько цинично “Elkor” обманывает своих клиентов(17)

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Виталий Вавилкин
23:00 13.01.2018
Экономика / Компании

Так уж сложилось, что громкие слова “скидка” или “акция” в латвийских магазинах далеко не всегда значит, что товары клиентам предлагаются по какой-то особо выгодной цене. Что удивляет особенно, товар со скидкой может обойтись клиенту еще дороже.

О подобном случае, купив для себя очки в магазине “Elkor”, рассказал некий Рижанин по имени Сергей.

 

“Я попался на развод Elkor! Цена – 40 евро. Скидка — 20%. Плачу 32. Сдираю ценник, а под ним 25!”, — написал он в одной из Facebook-групп, добавив к публикации соответствующее фото.

 

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Комментарии (17)
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Скидки 23:30 13:01:2018

Так не только елкор, все обманывают! Скидки это лажа, все эти товары без скидки в германии дешевле!

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Pol 23:57 13:01:2018

В Элкоре покупают только денераты, все цены завышены, у меня в магазине цена без скидок такая же как у них со скидкой.

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Хе хе 09:20 14:01:2018

Твой "магазин" это обoccaный парадняк на маскачке,где ты торгуешь палёным боярышником

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Простите, 09:42 14:01:2018

но в Латвии ВООБЩЕ покупают только те, кто не может себе позволить выезд за пределы нашего "клуба боХатых стран".))))

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Хе хе 09:46 14:01:2018

Спросите откуда знаю? Так это я и ссу в парадняке твоем, когда ужрусь своим любимым баярышником..

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khariton 23:57 13:01:2018

ПРАВИЛЬНО - Я УЖЕ ДАВНО ЧИТАЮ СЛОВО " ELKOR " КАК "ГАВНО" ТАК КАК ОНИ СКУПАЮТ БРАКОВАННЫЕ ПАРТИИ ТОВАРОВ И ВТЮХИВАЮТ КАК "СУПЕР" А КОГДА ОБНАРУЖИВАЕТСЯ БРАК - ДОБИТЬСЯ ОБМЕНА ИЛИ ИЛИ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ НЕВОЗМОЖНО. ГАВНО ОНО И В АФРИКЕ ГАВНО И В ЛАТВИИ ГАВНО

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Latviešu patriots 00:23 14:01:2018

Es Elkorā iepērkos jau piekto gadu pēc kārtas, ne reizi nav bijis ne viena brāķa. Turklāt Elkora karte arī ir izdevīga.

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Доброжелатель 08:55 14:01:2018

"Патриотс левый"-в каждой статье свой старый нос суешь!!нп смеши нароб!хахаха интеллекта-ноль!!

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latviešu patriotis 09:23 14:01:2018

Элкор эт фирма с российским корнями,и нападки на неё это галимое гонево лoбaтых педриотов

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Маракеш 01:36 14:01:2018

Латвия становится мусорным полигоном НАТО для утилизации ржавых танкеток и самолётов, отслуживших свой ресурс. Сейм Латвии готов поддержать эту инициативу западных партнёров.

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Макешь 01:50 14:01:2018

Гoвняный нарщдец притягивает гoвняные тoвары!
Бороцца с этим эфектом можно только перестав быть г. нарoдцем!
Но у этого нарoдца такие хyтopские гены.И это не изменить!!!!
Запах cвинячьегo нaвоза.
Занaвес.

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Latviešu patriots 08:03 14:01:2018

Un to saka sūdains krievs. Ha ha ha

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (20)

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