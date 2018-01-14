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Так уж сложилось, что громкие слова “скидка” или “акция” в латвийских магазинах далеко не всегда значит, что товары клиентам предлагаются по какой-то особо выгодной цене. Что удивляет особенно, товар со скидкой может обойтись клиенту еще дороже.