О подобном случае, купив для себя очки в магазине “Elkor”, рассказал некий Рижанин по имени Сергей.
“Я попался на развод Elkor! Цена – 40 евро. Скидка — 20%. Плачу 32. Сдираю ценник, а под ним 25!”, — написал он в одной из Facebook-групп, добавив к публикации соответствующее фото.
Так не только елкор, все обманывают! Скидки это лажа, все эти товары без скидки в германии дешевле!« ответить
В Элкоре покупают только денераты, все цены завышены, у меня в магазине цена без скидок такая же как у них со скидкой.« ответить
Твой "магазин" это обoccaный парадняк на маскачке,где ты торгуешь палёным боярышником« ответить
но в Латвии ВООБЩЕ покупают только те, кто не может себе позволить выезд за пределы нашего "клуба боХатых стран".))))« ответить
Спросите откуда знаю? Так это я и ссу в парадняке твоем, когда ужрусь своим любимым баярышником..« ответить
ПРАВИЛЬНО - Я УЖЕ ДАВНО ЧИТАЮ СЛОВО " ELKOR " КАК "ГАВНО" ТАК КАК ОНИ СКУПАЮТ БРАКОВАННЫЕ ПАРТИИ ТОВАРОВ И ВТЮХИВАЮТ КАК "СУПЕР" А КОГДА ОБНАРУЖИВАЕТСЯ БРАК - ДОБИТЬСЯ ОБМЕНА ИЛИ ИЛИ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ НЕВОЗМОЖНО. ГАВНО ОНО И В АФРИКЕ ГАВНО И В ЛАТВИИ ГАВНО« ответить
Es Elkorā iepērkos jau piekto gadu pēc kārtas, ne reizi nav bijis ne viena brāķa. Turklāt Elkora karte arī ir izdevīga.« ответить
"Патриотс левый"-в каждой статье свой старый нос суешь!!нп смеши нароб!хахаха интеллекта-ноль!!« ответить
Элкор эт фирма с российским корнями,и нападки на неё это галимое гонево лoбaтых педриотов« ответить
Латвия становится мусорным полигоном НАТО для утилизации ржавых танкеток и самолётов, отслуживших свой ресурс. Сейм Латвии готов поддержать эту инициативу западных партнёров.« ответить
Гoвняный нарщдец притягивает гoвняные тoвары!« ответить
Бороцца с этим эфектом можно только перестав быть г. нарoдцем!
Но у этого нарoдца такие хyтopские гены.И это не изменить!!!!
Запах cвинячьегo нaвоза.
Занaвес.
Un to saka sūdains krievs. Ha ha ha« ответить