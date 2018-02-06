“Незнакомец, правонарушитель – привет!
Я не буду тебе рассказывать о моей боли, которую я испытала, зайдя к себе в пятницу вечером. Ты украл не только мои вещи, но святыни – мой мобильный телефон и компьютер, которые служили мне какое-то время назад.
Для меня это не просто вещи, но мои воспоминания, переживания, мой мир, поскольку, видишь ли, я фотографировала почти каждый день – будни, путешествия, коллег, семью. Все то, что я чувствовала своей кожей, а теперь от этого всего остался ноль.
Поэтому, если читаешь это, если в тебе есть хоть капля человечности, отдай хотя бы жесткий диск и материалы, которые мне важны – верни мои воспоминания.
Ты можешь дать мне знать по номеру телефона, который ты, конечно, знаешь, ведь его ты тоже забрал.
То, что произошло 2 февраля на 4 этаже в квартире дома на улице Аусеклю 4 ты знаешь. Ты знаешь, кто тебе сейчас проист.
Жесткий диск ты можешь отдать, отошли мне сообщение”, — написала пострадавшая.
Блокируйте свой телефон в фирме ... Найдут и вора через телефон. Послушайте об этом на радио была передача. Поищите в архиве. Нашла к кому обращаться.., для того он воровал ?« ответить
Вот поэтому не надо делать свои интим фото даже на свой компьютер.« ответить
А вор наркоман, у него ломки. Он хоть за щёкой возмёт, лишь бы получить новую дозу. Он понимает, что делает плохо, но ломки сильнее любой морали и жалости.
Где хоть один полезный совет?« ответить
Страна Советов уже в прошлом...« ответить
Гугл драйв - Самсунг клауд - синхронизация включена...
aaaaaa!!!!« ответить
100000000 miljonov sefie propali! konec sveta! pamagite!!!!
aaaaaa!!!!« ответить
100000000 miljonov selfie propali! konec sveta! pamagite!!!!
Krievu klātbūtne paliek pārāk neciešama.« ответить
Mauc do Londonai kur tavējo do figa« ответить