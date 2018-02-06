Некая рижанка по имени Сандра написала в социальных сетях письмо человеку, который обокрал ее квартиру на улице Аусекля.

“Незнакомец, правонарушитель – привет!

Я не буду тебе рассказывать о моей боли, которую я испытала, зайдя к себе в пятницу вечером. Ты украл не только мои вещи, но святыни – мой мобильный телефон и компьютер, которые служили мне какое-то время назад.

Для меня это не просто вещи, но мои воспоминания, переживания, мой мир, поскольку, видишь ли, я фотографировала почти каждый день – будни, путешествия, коллег, семью. Все то, что я чувствовала своей кожей, а теперь от этого всего остался ноль.

Поэтому, если читаешь это, если в тебе есть хоть капля человечности, отдай хотя бы жесткий диск и материалы, которые мне важны – верни мои воспоминания.

Ты можешь дать мне знать по номеру телефона, который ты, конечно, знаешь, ведь его ты тоже забрал.

То, что произошло 2 февраля на 4 этаже в квартире дома на улице Аусеклю 4 ты знаешь. Ты знаешь, кто тебе сейчас проист.

Жесткий диск ты можешь отдать, отошли мне сообщение”, — написала пострадавшая.