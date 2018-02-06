Рижанка пишет «домушнику»: ты украл у меня самое святое! (8)

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Виталий Вавилкин
17:20 05.02.2018
Наша Латвия / Социум

Некая рижанка по имени Сандра написала в социальных сетях письмо человеку, который обокрал ее квартиру на улице Аусекля.

“Незнакомец, правонарушитель – привет!

Я не буду тебе рассказывать о моей боли, которую я испытала, зайдя к себе в пятницу вечером. Ты украл не только мои вещи, но святыни – мой мобильный телефон и компьютер, которые служили мне какое-то время назад.

 

Для меня это не просто вещи, но мои воспоминания, переживания, мой мир, поскольку, видишь ли, я фотографировала почти каждый день – будни, путешествия, коллег, семью. Все то, что я чувствовала своей кожей, а теперь от этого всего остался ноль.

 

Поэтому, если читаешь это, если в тебе есть хоть капля человечности, отдай хотя бы жесткий диск и материалы, которые мне важны – верни мои воспоминания.

 

Ты можешь дать мне знать по номеру телефона, который ты, конечно, знаешь, ведь его ты тоже забрал.

 

То, что произошло 2 февраля на 4 этаже в квартире дома на улице Аусеклю 4 ты знаешь. Ты знаешь, кто тебе сейчас проист.

 

Жесткий диск ты можешь отдать, отошли мне сообщение”, — написала пострадавшая.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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Ой, нимагу 17:43 05:02:2018

Блокируйте свой телефон в фирме ... Найдут и вора через телефон. Послушайте об этом на радио была передача. Поищите в архиве. Нашла к кому обращаться.., для того он воровал ?

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Александр Шерстобитов 19:07 05:02:2018

Вот поэтому не надо делать свои интим фото даже на свой компьютер.

А вор наркоман, у него ломки. Он хоть за щёкой возмёт, лишь бы получить новую дозу. Он понимает, что делает плохо, но ломки сильнее любой морали и жалости.

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Ой, нимагу 17:50 05:02:2018

Где хоть один полезный совет?

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Совет? 18:20 05:02:2018

Страна Советов уже в прошлом...
Гугл драйв - Самсунг клауд - синхронизация включена...

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Janka 18:16 05:02:2018

aaaaaa!!!!
100000000 miljonov sefie propali! konec sveta! pamagite!!!!

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Janka 18:16 05:02:2018

aaaaaa!!!!
100000000 miljonov selfie propali! konec sveta! pamagite!!!!

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Kaupēns 18:42 05:02:2018

Krievu klātbūtne paliek pārāk neciešama.

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ыыы 21:14 05:02:2018

Mauc do Londonai kur tavējo do figa

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (20)

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