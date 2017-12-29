“Гарантируем вознаграждение для нашедших в размере 2000 евро!!!”, — написала Элизабете на своей фейсбук странице.
По словам женщины, черный автомобиль Bmw 525, 2007 года выпуска был угнан сегодня около 11:30 в Агенскалнсе, на улице Алисес 10.
“На машине установлены серебряные диски, а при открытии двери на земле загорается зеленый свет в форме эмблемы BMW. Только вчера был пройден технический осмотр”, — написала она.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем автомобиле просьба сообщать Элизабете в социальных сетях, либо звонить по телефону 29885235 или 20411999.
Kruto, Alises 3, otdel policii.« ответить
- Пошла донором в Литву )) В Латвии орудуют целые Литовские банды по угону авто и барсеточников ...« ответить
Былаб объява на русском, может и обращал бы внимание.« ответить