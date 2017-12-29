К сожалению, предпраздничная пора приносит радость далеко не всем жителям Латвии. Так, благодаря неизвестным преступникам, вместо подарков некая рижанка лишилась своего автомобиля, обещая жителей страны крупное вознаграждение за помощь в поиске машины.

“Гарантируем вознаграждение для нашедших в размере 2000 евро!!!”, — написала Элизабете на своей фейсбук странице.

По словам женщины, черный автомобиль Bmw 525, 2007 года выпуска был угнан сегодня около 11:30 в Агенскалнсе, на улице Алисес 10.

“На машине установлены серебряные диски, а при открытии двери на земле загорается зеленый свет в форме эмблемы BMW. Только вчера был пройден технический осмотр”, — написала она.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем автомобиле просьба сообщать Элизабете в социальных сетях, либо звонить по телефону 29885235 или 20411999.