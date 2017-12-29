Рижанка предлагает 2000 евро за помощь в поиске угнанного сегодня в столице автомобиля(3)

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Виталий Вавилкин
16:36 29.12.2017
Наша Латвия / Социум

К сожалению, предпраздничная пора приносит радость далеко не всем жителям Латвии. Так, благодаря неизвестным преступникам, вместо подарков некая рижанка лишилась своего автомобиля, обещая жителей страны крупное вознаграждение за помощь в поиске машины.

“Гарантируем вознаграждение для нашедших в размере 2000 евро!!!”, — написала Элизабете на своей фейсбук странице.

 

По словам женщины, черный автомобиль Bmw 525, 2007 года выпуска был угнан сегодня около 11:30 в Агенскалнсе, на улице Алисес 10.

 

“На машине установлены серебряные диски, а при открытии двери на земле загорается зеленый свет в форме эмблемы BMW. Только вчера был пройден технический осмотр”, — написала она.

 

Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем автомобиле просьба сообщать Элизабете в социальных сетях, либо звонить по телефону 29885235 или 20411999.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Sergo 17:07 29:12:2017

Kruto, Alises 3, otdel policii.

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AHTUNG ! 17:29 29:12:2017

- Пошла донором в Литву )) В Латвии орудуют целые Литовские банды по угону авто и барсеточников ...

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laimo jauno gadu ) 18:54 29:12:2017

Былаб объява на русском, может и обращал бы внимание.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)

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