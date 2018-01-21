Наступили холода, выпал снег и после улицы хочется скорее оказаться в тепле. После долгой прогулки так приятно открыть дверь своей квартиры или запрыгнуть в общественный транспорт. Правда, не факт, что последний вас порадует теплом.

В редакцию «Латвийского радио 4» обратилась слушательница, которая жалуется на холодный трамвай, поездка в котором обернулась для нее покупкой лекарств. Она недовольная тем, что трамвай, в котором она ехала, не отапливался.

«Я зашла во второй вагон трамвая и села. Было холодно, как на улице. Всю дорогу, а это 45 минут с Тейки до Иманты, я мерзла. Более того, на остановках перед светофором трамвай все время, пока горел красный, держал двери открытыми, хотя все пассажиры уже зашли или вышли. Приехав домой, я почувствовала, что застудила мочевой пузырь – в итоге пришлось пропить курс дорогостоящих антибиотиков. Мало того, что продрогла вся, так еще и деньги потратила. Может, Rīgas Satiksme возместит?», — спрашивает рижанка.

В социальной сети «Фейсбук» недовольные пассажиры также пишут жалобы. Вот одна из них:

«В трамвае, у которого не включено отопление, -7 градусов чувствуются как -45°. Спасибо RS за это».

За комментариями мы обратились непосредственно к пассажироперевозчику. Представитель предприятия RS Виктор Закис рассказал, что, когда температура за окном достигает +5 градусов, то отопление включают во всем общественном транспорте.

«Когда транспорт выезжает на линию, он всегда исправен, но бывает, что по ходу маршрута что-то выходит из строя, что-то перегорает, и мы с этим работаем», — пояснил Закис.

Есть транспорт старого образца, где существует только два режима отопления: включить и выключить. В новых транспортных средствах установлена «умная» система, которая реагирует на уличную температуру. Закис не исключает, что бывают случаи, когда в вагоне холодно по вине водителя — он просто забыл включить отопление. В этом случае в предприятии рекомендуют обращаться к водителю и информировать его о ситуации:

«Тогда водитель докладывает диспетчеру и везет трамвай в депо. Почти всегда, как падает температура, так виновато RS, но система есть система, она дает сбой, но это бывает довольно редко», — настаивает представитель предприятия.

На вопрос слушательницы о возмещении денег на приобретение лекарств, Закис ответил, что предприятие траты не компенсирует. Он сослался также на то, что люди чувствуют температуру по-разному.

«За декабрь мы получили 31 жалобу, что в вагоне холодно и четыре жалобы, что жарко. Бывает, что эти жалобы из одного и того же вагона», — говорит Закис.

Вопрос радиослушательницы «Может ли RS возместить потраченные на лекарства деньги?» мы адресовали юристу Константину Иванову. Специалист отметил, что ухудшение состояния здоровья нужно зафиксировать у врача.

«Нужен не просто семейный врач, нужно провести экспертизу, в ходе которой установят причинно-следственную связь, что человек заболел, находясь в общественном транспорте», — пояснил юрист.

Впредь, если пассажир почувствует, что батареи в общественном транспорте холодные, ему следует сообщить об этом водителю. Иначе он о неисправности не узнает.