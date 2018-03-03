Рижанка шокирована увиденным в “Origo Rimi”(17)

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Виталий Вавилкин
12:15 03.03.2018
Наша Латвия / Социум

Некая покупательница торгового центра «Origo» испытала небольшой шок, увидев крайне неприятную картину в местном магазине “Rimi”.

В социальных сетях Марта пишет:

 

“Люди, если вы заходите в Origo Rimi даже не думайте подходить к “Салатному бару”, чтобы выбрать какой-нибудь салат. Видела, как пара бомжей устроила себя там романтический обед, кормя друг друга с ложечки, которой другие накладывают себя салаты в коробочки. Не знаю, как в других магазинах. Приятного аппетита!”, — рассказала возмущенная рижанка.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (17)
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П у т и н 12:32 03:03:2018

Почему бомжи? Жители Болдерая, внуки красноармейцев, вылезли из 3 автобуса, вычесали из шерсти блох и пошли в загул.

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вайра в.фройберга 12:54 03:03:2018

Нэ, мильяйс путинс, это били внуки легионЭров, наших славных партИзан-убийц. Кушаать хоццеца, а внуки,дритвай коцинь,отобрали у дедов прибавку к пенсии и пропили. А закусывать пошли в рими. Потому как у мусорников махсимы получили пендюлей от продолжателей дел дедов своих- сань,патриотсов,шерстобитовых и прочей шалупони.

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рагульское танго 12:56 03:03:2018

это были жители рагульских аулов гастербайтеры

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Шерстобитову, ИвАн-у, Путину, ин-не а также Latvieshu patriotu - короче козлам. 15:26 03:03:2018

да, да я видел это были бомжи, которые припевали на халяву закусывая "диевс свети лаптию", перед этим не забывая почесать в засранных портках между дог нестриженными пол года ногтями.

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Читатель 16:28 03:03:2018

"Путин"-ник смени!Ты то видно ,по жизни чушкан, и грязь из под ногтей!Это, к гадалке,не ходи!Настолько быть длб. ,и никчёмным,как ты позирещем!Это просто -пи.ец!А чушкан как думаешь????За метлу свою поганую, рано или поздно марамойчик, ответишь!Накажем!Уяснил ,ущербный диванный вояка??хахахаха

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Хесина 16:35 03:03:2018

Ну ты блин и молодец ну сделал высер .А как насчет кунилингуса мне .24 февраля подмерзла моя мохнатка и одрябла.

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zinu... 12:42 03:03:2018

Бомжи - тоже люди! Если в Риге нет столовых для бедных, кто в этом виноват? Зажравшееся LV правительство!

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Александр Шерстобитов 12:50 03:03:2018

чё за дела?! ну обедали мы там с латвиешу патриотсом,тухляк доедали,имеем право в свободной латвии!

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Dave 12:54 03:03:2018

Ничего удивительного тут нет.Таковы жители европы.

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Latviešu patriots 12:55 03:03:2018

Krievu bomži pēdējās kauna paliekas pazaudējuši! Atšaut tādus!

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да,да 12:58 03:03:2018

на государственном говорили

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Влад 14:16 03:03:2018

Это твой удел через пару лет...

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (4)

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