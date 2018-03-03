В социальных сетях Марта пишет:
“Люди, если вы заходите в Origo Rimi даже не думайте подходить к “Салатному бару”, чтобы выбрать какой-нибудь салат. Видела, как пара бомжей устроила себя там романтический обед, кормя друг друга с ложечки, которой другие накладывают себя салаты в коробочки. Не знаю, как в других магазинах. Приятного аппетита!”, — рассказала возмущенная рижанка.
Почему бомжи? Жители Болдерая, внуки красноармейцев, вылезли из 3 автобуса, вычесали из шерсти блох и пошли в загул.« ответить
Нэ, мильяйс путинс, это били внуки легионЭров, наших славных партИзан-убийц. Кушаать хоццеца, а внуки,дритвай коцинь,отобрали у дедов прибавку к пенсии и пропили. А закусывать пошли в рими. Потому как у мусорников махсимы получили пендюлей от продолжателей дел дедов своих- сань,патриотсов,шерстобитовых и прочей шалупони.« ответить
это были жители рагульских аулов гастербайтеры« ответить
да, да я видел это были бомжи, которые припевали на халяву закусывая "диевс свети лаптию", перед этим не забывая почесать в засранных портках между дог нестриженными пол года ногтями.« ответить
"Путин"-ник смени!Ты то видно ,по жизни чушкан, и грязь из под ногтей!Это, к гадалке,не ходи!Настолько быть длб. ,и никчёмным,как ты позирещем!Это просто -пи.ец!А чушкан как думаешь????За метлу свою поганую, рано или поздно марамойчик, ответишь!Накажем!Уяснил ,ущербный диванный вояка??хахахаха« ответить
Ну ты блин и молодец ну сделал высер .А как насчет кунилингуса мне .24 февраля подмерзла моя мохнатка и одрябла.« ответить
Бомжи - тоже люди! Если в Риге нет столовых для бедных, кто в этом виноват? Зажравшееся LV правительство!« ответить
чё за дела?! ну обедали мы там с латвиешу патриотсом,тухляк доедали,имеем право в свободной латвии!« ответить
Ничего удивительного тут нет.Таковы жители европы.« ответить
Krievu bomži pēdējās kauna paliekas pazaudējuši! Atšaut tādus!« ответить
на государственном говорили« ответить
Это твой удел через пару лет...« ответить