Некая покупательница торгового центра «Origo» испытала небольшой шок, увидев крайне неприятную картину в местном магазине “Rimi”.

В социальных сетях Марта пишет:

“Люди, если вы заходите в Origo Rimi даже не думайте подходить к “Салатному бару”, чтобы выбрать какой-нибудь салат. Видела, как пара бомжей устроила себя там романтический обед, кормя друг друга с ложечки, которой другие накладывают себя салаты в коробочки. Не знаю, как в других магазинах. Приятного аппетита!”, — рассказала возмущенная рижанка.