скриншот с телепередачи

Закупаясь в одном из столичных магазинов рижанка по имени Валда поскользнулась на свежевымытом полу, получив серьезную травму. Теперь же, спустя три месяца лечения, женщина возмущена, что магазин не хочет компенсировать ей испорченного здоровья.

“Смотрела детскую одежду и попросту упала. Оказалось, что сломала руку”, — рассказывает Валда.

Особо женщину возмутила реакция сотрудников магазина. Ничто не чувствует своей вины, никто якобы ничего не видел. Продавщица лишь предложила забинтовать руку и сказал, что все будет хорошо.

“Я ей сразу сказала, что ничего хорошего не будет. Ведь я даже не могла кошелек рукой из сумки достать”, — вспоминает она.

Скорую помощь на место женщина решила не вызывать, вместо этого самостоятельно отправившись с дочерью в больницу, где был констатирован перелом двух костей в руке и сильный ушиб. Дочь Валды решила сообщить о телесных повреждениях руководству магазина.

“За месяц мы не получили от них ответа. Я позвонила и спросила, почему никто ничего не говорит. Они ответили, что консультируются со своими страховщиками. Говорят, что ситуация противоречивая – полицию на место не вызывали, не было и “скорой”, а мои слова не сходятся со словами продавщицы”, — говорит женщина.

По словам юриста Яниса Лапсы, любой житель в случае несчастного случая имеет право просить компенсацию. Однако, существенную роль играют доказательства, которые помогают быстрее решать ситуацию.

“В законе не прописано, что ответ должен приходить в какие-то определенные сроки. Однако, обычно ответа стоит ждать около месяца. Говоря же об этом деле, то ситуация, действительно сложная. Вопросов много. Действительно ли пол мыли, был ли он скользким, упал ли человек именно из-за этого или у нее просто закружилась голова”, — заявил он.

У Валды же к ситуации нет никаких вопросов – лишь требование компенсации в размере 1000 евро.

“Почти три месяца я жила со сломанной рукой. Я пострадала как физически, так и морально”, — вспоминает она.

Журналисты Bez Tabu навестили бюро компании Humana Latvia, однако административный директор компании отказалась говорить на камеру, сославшись на запрет общения с журналистами без согласования с литовскими коллегами.

“Мы ведь не говорим, что женщина не сломала руку. Проблема в том, что таким образом любой человек может прийти к нам в магазин и сказать, что получил травму именно у нас. Доказательств ведь нет”, — заявил он.