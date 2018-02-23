Рижанка усыновила малыша, который оказался наркоманом. И что делать?

«Он становится на мостик, он загибает руки, он орёт, он кусается, волосы на себе рвёт. Я не понимала, что происходит... Я к семейному врачу, семейный врач говорит: “Похоже на ломки», — рассказала LTV7 Светлана, приемная мать Сергея.

Мальчику нет и двух лет. В семью ребёнок из центра Pļavnieki попал 10 января. О проблемах малыша приемной маме, по ее словам, никто не сказал, передает LTV7.

Светлана — приёмная мама уже 5 лет. И Сергей — не первый ребёнок в её семье. О том, что родители малыша наркоманы, Светлана знала — она уже воспитывала таких детей. Но в Центре государственной социальной помощи Pļavnieki, где Светлана и взяла малыша, по её словам, никто не сообщил о таких серьёзных проблемах, как ежедневные припадки, похожие на ломки.

И вот уже второй месяц Светлана ходит по врачам и пытается помочь ребенку.

«Исследования показывают, что различные наркотики могут вызывать выкидыши, преждевременные роды, дефицит массы тела новорожденного, а также быть причиной множества проблем, затрагивающих поведение и интеллект малыша. Ребенок может родиться зависимым от наркотиков, если мать регулярно их употребляла. Состояние носит название неонатальный абстинентный синдром».

«Он становится на мостик, он загибает руки, он орёт, он кусается, волосы на себе рвёт. Я не понимала, что происходит. Звоню опять в Pļavnieki: «Нет, он здоровый, ничего не может быть такого».

Я к семейному врачу, семейный врач говорит: «Похоже на ломки». Он родился от родителей, которые употребляли наркотики — во время беременности. И героин притом, это тяжёлый наркотик», — рассказала Светлана.

Она успела попасть также к невропатологу и к детскому психиатру. Последний в срочном порядке отправил маму с ребёнком на обследование в больницу. В своем заключении психиатр Анна Дубинска написала, что у ребёнка есть нарушения психического развития.

«Был один момент, когда он успокоился. И взгляд стал детским, но на мои вопросы он не реагировал и не отвечал.

Очень неспокойный, всё время приёма он плакал, кричал. Мне сложно сказать, на какой стадии его развитие, но оно не отвечает его возрасту. Я направила их в больницу Gailezers», — пояснила психиатр.

И тут новая проблема — чтобы лечь в больницу, необходим взрослый, который как минимум месяц 24 часа в сутки будет лежать с ребёнком. Светлана лечь в больницу не может: в доме кроме Сергея с ней живёт ещё трое детей, младшей девочке только полтора года. Если нанять няню за 50 евро в сутки, то в месяц это обойдётся в полторы тысячи евро.

«Есть другой вариант — опять от него отказаться, отвезти в центр Pļavnieki, тоже такое предложение поступило.

Тогда уже будет государственное финансирование, тогда его положат в больницу, тогда будут выделены на него деньги. Есть все документы, я могу завтра отвезти отдать, ну, не могу. Вот посмотришь — он тебе улыбается, тебя обнимает, всё, это твой ребенок, как приступ — всё, ты хочешь его отдать назад», — поделилась она.

Светлана пока не сдаётся. Она рассказала, что после 10 января мальчиков с такими же проблемами в центр Pļavnieki уже вернули другие родители. В самом центре на вопрос, возвращали ли детей из-за проблем со здоровьем, так и не ответили.

«Во время первой встречи мы вместе обсудили желаемый уход, мы стараемся предоставить максимальную поддержку. Информацию предоставляем также в письменном виде.

В связи с Законом о защите данных социальные аспекты и информацию о здоровье ребенка мы обсуждаем только с родителями или теми, кто ухаживает за ребёнком», — подчеркнула Илона Кунстберга, заместитель главы Государственного социального центра Pļavnieki.

«В любом случае, вопрос о необходимости присутствии мамы или другого взрослого решает врач, в зависимости от тяжести случая.

Но, насколько я знаю, ни один ребёнок в больнице без помощи и ухода не остается.

Бывает по-разному, но, как и в жизни, если мама не может лечь в больницу с ребёнком, обязанность больницы — найти оптимальное решение. Министерство благосостояния при всём желании в этом случае ничем помочь не может, потому что мы не участвуем в процессе лечения», — пояснил Алдис Дудиньш, представитель Министерства благосостояния.

Пока что Светлане согласилась помочь только организация Ziedot.lv. Она готова оплатить медицинские услуги, чтобы ребёнок смог пройти обследование быстрее, чем за месяц. Общество также может предложить няню на 4 часа в день, но ситуацию это, к сожалению, сильно не улучшает. В больницу Светлана с ребёнком должна отправиться уже в понедельник.