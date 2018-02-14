«Я купила в магазине Zara брюки. Когда мерила, обнаружила небольшой брак в швах, поэтому перед покупкой попросила заменить на другие такой же модели и размера.Продавец выложила на стол, мы сравнили швы, и я выбрала другие брюки. Не стала мерить, сразу купила. Сегодня утром решила надеть. Осмотрела брюки и такого не ожидала!»

Такое объявление разместила на портале Sūdzības.lv клиентка магазина из Латвии.

«В месте, где находятся женские гениталии, были белые пятна неизвестного происхождения, и каждая женщина понимает, что это за пятна. Слава богу, что эти брюки не были на мне», — сказано в записи.

«Я понимаю, что персонал магазина не способен проверить каждый товар после примерки, но приходится делать вывод, что, может, все же надо хоть глянуть. Я не изучала медицину, но кто знает, может от таких чужих выделений можно получить неприятные болезни, и это может закончиться разводом», — продолжила автор публикации.

«Пятна от тонального крема, плохая нить… Разное может быть и по вине производителя, и по вине покупателей в результате примерки, но грязь подобного уровня как минимум моральная травма для покупателя», — сказано там же.

У этого текста есть и комментарии. Так пользователь с ником LēdijaL пишет: «Zara превратилась в секонд-хенд! Удивляюсь, что там еще кто-то закупается. Одежду бросают в кучу, продают какие-то тряпки, которые не стоят и пять евро. Раздевалки всегда пахнут какими-то сырками, белая одежда выпачкана тональником или красной помадой. Противно».

В то же время другой автор под ником donna b критикует не магазин, а самих посетителей: «С тех пор, как видела в одном магазине брюки с пятнами крови (в том самом интимном месте), больше не удивляюсь никакому больному и свинскому поведению нашего народа».

Старший консультант Отдела коммуникации и информирования потребителей Центра защиты прав потребителей (PTAC) Эвия Лене сообщила порталу TVNET, что в конкретной ситуации у клиентки есть право обращаться в магазин с просьбой заменить товар или устранить проблему.

До сих пор центр не получал ни одной жалобы на магазин Zara.

За последний год центром были получены 22 жалобы на текстильные товары. В большинстве случаем клиенты жаловались на низкое качество и дефекты.

В свою очередь по поводу грязного вида товара жалоб не было.