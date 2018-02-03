Рижская прокуратура осудила женщину за то, что она осознано дала ложные показания о серьезном преступлении. Из мести она сообщила полиции, что собственный знакомый похитил ее и изнасиловал.
В итоге, после расследования дела, женщина признала свою вину и пообещала отработать 80 часов на благо общества.
80 часов?« ответить
А отсидеть срок, подобный тому на который она хотела упрятать мужика?
Че здесь зря писать.« ответить
а чем она отрабатывать будет ?« ответить
Изнасиловал полицейский. Та пришла в полицию, и там сного изнасиловали, но уже в группе, душили пластиковым пакетом и грозили убить. Зазавление забрала, конечно же.« ответить
В смысле, а если вот так всё было то?!
80 часов за попытку лишить человека свободы "до 7 лет", не маловато ли?« ответить
А чем собственно и в каком месте она будет отрабатывать эти 80 часов?« ответить
Это также должно быть интересно как правоохранительным органам, так и санитарной службе.
А то ещё из мести анти санитарию разведёт и по заражает ни в чём не повинных людей, с неё станется.
Мля #metoo во всей красе« ответить
Теперьеё можно насиловать - всё равно никто ей не поверит. Гы-гы.« ответить
ЖЕНЩИНА ПРИЗНАЛА СВОЮ ВИНУ И ПООБЕЩАЛА ОТРАБОТАТЬ« ответить
80
ЧАСОВ в РИЖСКИХ БОРДЕЛЯХ(массажных салонах Риги,которые крышуют полицаи)
БЕЗВОЗМЕЗДНО,ТО ЕСТЬ ДАРОМ....НА БЛАГО ОБЩЕСТВА....
ИЗВЕЛЕС ЛАТВИЕШУ ПРЕЦЕС!!!!