Некая женщина обвинила своего знакомого в изнасиловании, получив за это наказание в виде 80 часов принудительных работ.

Рижская прокуратура осудила женщину за то, что она осознано дала ложные показания о серьезном преступлении. Из мести она сообщила полиции, что собственный знакомый похитил ее и изнасиловал.

В итоге, после расследования дела, женщина признала свою вину и пообещала отработать 80 часов на благо общества.