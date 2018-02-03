Рижанку осудили за попытку обвинить знакомого в изнасиловании(10)

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Виталий Вавилкин
09:15 03.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Некая женщина обвинила своего знакомого в изнасиловании, получив за это наказание в виде 80 часов принудительных работ.

Рижская прокуратура осудила женщину за то, что она осознано дала ложные показания о серьезном преступлении. Из мести она сообщила полиции, что собственный знакомый похитил ее и изнасиловал.

 

В итоге, после расследования дела, женщина признала свою вину и пообещала отработать 80 часов на благо общества.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (10)
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Саня 09:26 03:02:2018

80 часов?
А отсидеть срок, подобный тому на который она хотела упрятать мужика?

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А ты оспорь постановление суда:) 09:32 03:02:2018

Че здесь зря писать.

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80 часов 10:26 03:02:2018

а чем она отрабатывать будет ?

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Александр Шерстобитов 11:13 03:02:2018

Изнасиловал полицейский. Та пришла в полицию, и там сного изнасиловали, но уже в группе, душили пластиковым пакетом и грозили убить. Зазавление забрала, конечно же.

В смысле, а если вот так всё было то?!

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Однако 12:09 03:02:2018

80 часов за попытку лишить человека свободы "до 7 лет", не маловато ли?

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Да какая разница где и как. 09:30 03:02:2018

А чем собственно и в каком месте она будет отрабатывать эти 80 часов?
Это также должно быть интересно как правоохранительным органам, так и санитарной службе.
А то ещё из мести анти санитарию разведёт и по заражает ни в чём не повинных людей, с неё станется.

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Миха Мор 09:35 03:02:2018

Мля #metoo во всей красе

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Факир 09:38 03:02:2018

Теперьеё можно насиловать - всё равно никто ей не поверит. Гы-гы.

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ДТТ 09:44 03:02:2018

ЖЕНЩИНА ПРИЗНАЛА СВОЮ ВИНУ И ПООБЕЩАЛА ОТРАБОТАТЬ
80
ЧАСОВ в РИЖСКИХ БОРДЕЛЯХ(массажных салонах Риги,которые крышуют полицаи)
БЕЗВОЗМЕЗДНО,ТО ЕСТЬ ДАРОМ....НА БЛАГО ОБЩЕСТВА....
ИЗВЕЛЕС ЛАТВИЕШУ ПРЕЦЕС!!!!

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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