Рижская дума поддержала создание площади Свободы(10)

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Герман Бергер
22:23 19.02.2018
Политика / Политики

Комитет развития города Рижской думы поддержал инициативу назвать участок бульвара Бривибас от перекрестка бульвара Мейеровица и бульвара Аспазияс до бульвара Райня площадью Бривибас (Свободы).

Об этом журналистам сообщили в Рижской думе.

 

Территория вокруг памятника Свободы используется для проведения торжественных мероприятий.

 

Некоторые представители комитета возражали, что в Риге уже есть Бривибас гатве, улица Бривибас и бульвар Бривибас. Однако, как заявил представитель департамента Улдис Фрейманталс, топонимы должны максимально соответствовать реальному предназначению места, а площадь перед памятником Свободы используется для сбора людей.

 

Решение принято в честь столетия Латвии. Окончательное решение о присвоении названия примет Рижская дума.

baltnews.lv / Фото
Комментарии (10)
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Latviešu patriots 22:33 19:02:2018

Re ko nozīmē vēlēšanu tuvums - Nils grib pielaizīties Latviešu vēlētājiem! Tas tev zagli nepalīdzēs!

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АВУКЕ 22:36 19:02:2018

КЛОУНЫ!!

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Dolma 23:06 19:02:2018

Создали "Майдан незалежности" в Латвии - Совпадение - не думаю!

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Latviešu patriots 00:32 20:02:2018

Brīvības laukums, nav slikti! Tikai Nīlam Latviešu vēlētājus neapmānīt, pārāk sasmērējies! Nu ko 16. martā dosimies uz Brīvības Laukumu pieminēt Latviešu Leģionārus!

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Latviešu patriots 01:23 20:02:2018

Правильно и не забыть побольше писсуаров у милды установить,место то знаменитое.

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:D 02:45 20:02:2018

Писуар неплохой из тебя получится.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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