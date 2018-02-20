Об этом журналистам сообщили в Рижской думе.
Территория вокруг памятника Свободы используется для проведения торжественных мероприятий.
Некоторые представители комитета возражали, что в Риге уже есть Бривибас гатве, улица Бривибас и бульвар Бривибас. Однако, как заявил представитель департамента Улдис Фрейманталс, топонимы должны максимально соответствовать реальному предназначению места, а площадь перед памятником Свободы используется для сбора людей.
Решение принято в честь столетия Латвии. Окончательное решение о присвоении названия примет Рижская дума.
Re ko nozīmē vēlēšanu tuvums - Nils grib pielaizīties Latviešu vēlētājiem! Tas tev zagli nepalīdzēs!« ответить
КЛОУНЫ!!« ответить
Создали "Майдан незалежности" в Латвии - Совпадение - не думаю!« ответить
Brīvības laukums, nav slikti! Tikai Nīlam Latviešu vēlētājus neapmānīt, pārāk sasmērējies! Nu ko 16. martā dosimies uz Brīvības Laukumu pieminēt Latviešu Leģionārus!« ответить
Правильно и не забыть побольше писсуаров у милды установить,место то знаменитое.« ответить
Писуар неплохой из тебя получится.« ответить