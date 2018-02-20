Комитет развития города Рижской думы поддержал инициативу назвать участок бульвара Бривибас от перекрестка бульвара Мейеровица и бульвара Аспазияс до бульвара Райня площадью Бривибас (Свободы).

Об этом журналистам сообщили в Рижской думе.

Территория вокруг памятника Свободы используется для проведения торжественных мероприятий.

Некоторые представители комитета возражали, что в Риге уже есть Бривибас гатве, улица Бривибас и бульвар Бривибас. Однако, как заявил представитель департамента Улдис Фрейманталс, топонимы должны максимально соответствовать реальному предназначению места, а площадь перед памятником Свободы используется для сбора людей.

Решение принято в честь столетия Латвии. Окончательное решение о присвоении названия примет Рижская дума.