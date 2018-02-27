Рижские динамовцы готовят финальный аккорд

Пока шли Олимпийские игры, болельщик, кажется, уже забыл о том, что чемпионат КХЛ не закончился.

Разве что победа в Пхенчхане команды олимпийских атлетов России вернула всех на землю, так как сборная Олега Знарка состояла исключительно из игроков питерского СКА, столичного ЦСКА и магнитогорского «Металлурга». А это все КХЛ, в первенстве которого команде Гирта Анкипанса надо провести еще два матча.

Действительно, рижские динамовцы своего последнего слова не сказали. Уже сегодня, спустя почти месяц, они возобновляют свое выступление в регулярном сезоне матчем в Минске с местными одноклубниками, а 1 марта на льду «Арена Рига» состоится заключительная игра сезона с финским «Йокеритом». Можно не сомневаться, что на игру в четверг на трибунах будет аншлаг. И это при том, что шансов уйти с последнего места в Западной конференции у рижан нет.

Братиславский» Слован», который идет перед нами на 12–й позиции, уже не догнать. Но все равно — ради болельщиков динамовцы должны в последних играх показать самую яркую игру, на которую они способны. К тому же есть все–таки задача — не остаться на последнем месте во всей лиге. Братьев по несчастью у нас двое. Это худшие команды Востока — тольяттинская «Лада» латвийского специалиста Артиса Аболса и ханты–мансийская «Югра», у которъх 47 и 48 очков соответственно. Что же касается «Динамо», то в 54 матчах рижане набрали 47 очков, добившись 15 побед при 39 поражениях.

На самом деле команда Гирта Анкипанса с пользой провела эту паузу. Было несколько тренировочных сборов и выезд на турнир в швейцарский Давос, где наша команда стала первой, одержав победы с сухим счетом в основное время над магнитогорским «Металлургом» — 3:0, и местным «Давосом» — 2:0. И только в игре с чешским «Тршинецом» рижане потерпели поражение со счетом 1:2 в серии послематчевых буллитов. Но все равно смогли стать первыми в столь солидной компании. И это при том, что из–за травм и вызовов в национальную сборную Латвии состав рижан был далек от оптимального. Плюс отныне у нас есть свой призер Олимпийских игр. Это защитник сборной Канады Карл Столлери, который в составе Кленовых листьев стал в Южной Корее бронзовым призером Игр–2018.

Гирт Анкипанс в этих матчах особо отметил игру своих подопечных в обороне. То, над чем команда работала особенно усердно. Может быть, и в оставшихся двух встречах наша команда в этом компоненте игры будет на высоте?

В последних играх несомненным открытием стал молодой нападающий Эмилс Гегерис.

— Здорово, что сезон получается для меня таким насыщенным. Конечно, хочется больше положительных эмоций, но что есть, то есть. Сыграл за «молодежку», выступаю в МХЛ, больше времени получаю в КХЛ. Нужно продолжать работать, и все придет. Насчет последних игр… Мы хорошо сражались в матче со «Спартаком», но если пропускаешь пять голов, тяжело думать о победе. Мне повезло, что наконец–то смог прервать свою безголевую серию в КХЛ.

Спасибо партнерам — они хорошо сработали и дали возможность отличиться. Не обошлось и без удачи, как в первом моменте. Надеюсь, что дальше все будет только лучше. Очень хотел сыграть на открытом воздухе, но, к сожалению, не получилось. Если такой матч устроят у нас в Риге еще раз, то сделаю все, чтобы попасть туда. Вообще я хочу играть в КХЛ и забивать как можно больше.

А тем временем завершает свое выступление в чемпионате МХЛ (Молодежная хоккейная лига) «Рига». Команда Рональда Озолиньша завершающий гостевой отрезок первенства провела не самым удачным образом, потерпев шесть поражений кряду. В последних матчах на выезде «Рига» дважды капитулировала во встречах с московским клубом «Красная армия» — 3:10 и 0:4. В первой из этих игр в составе гостей шайбы забрасывали Денис Федоров, Антон Синегубов и Мартиньш Шустерс. У «Риги», которая давно потеряла все шансы пробиться в плей–офф, в итоге остается 49 очков после 60 матчей и все то же 16–е, предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции. Впереди у команды последние четыре матча дома в Пиньки — 1 и 2 марта дуэль со ступинским «Капитаном» и 5 и 6 марта — еще два матча против «Русских Витязей» из Чехова.

Владимир ИВАНОВ.