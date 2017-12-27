Главная улица мегаполиса с населением 12,5 миллиона человек в эти дни готовится к новогодним праздникам, запасаясь деликатесами. К московскому столу подарки приготовили и рижане.

Напротив монументального здания мэрии под памятником основателю Первопрестольной князю Юрию Долгорукому продаются латвийские сладости и сувениры. Продукция Made in Riga пользовалась повышенным спросом, так же как показательные выступления наших кулинаров.

Прошедший накануне в столице РФ бизнес–форум Рига–Москва, по словам специалиста муниципального агентства Live Riga Сергея Молдавана, был посвящен туризму и экономическому сотрудничеству — в этом году с нашей стороны лидировали рыбопереработка и информационные технологии.

«Нашу сторону представили 20 человек официальной делегации Рижской думы во главе с руководителем комитета по развитию Максимом Толстым, и 30 бизнесменов. Со стороны российской столицы был также проявлен большой интерес, ее делегацию возглавляли Андрей Владимирович Чижов — и. о. руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, и Сурен Варданян — вице–президент Московской торгово–промышленной палаты. Проходили рабочие совещания, на которых предприниматели общались друг с другом. Обе стороны остались весьма довольны: удалось доказать укрепление сотрудничества!»

Вот так — в то время как политическая элита мечет друг в друга отравленные стрелы холодной войны, две столицы плодотворно взаимодействуют. Причем с нашей стороны долевое участие даже побольше в относительном масштабе — ведь со всем уважением к Москве, в ней не живет треть населения России. Пользуясь режимом наибольшего благоприятствования, «торговый ряд» Риги продлится до Старого Нового года.

Николай КАБАНОВ.

Фото автора.