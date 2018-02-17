Рижский свободный порт готов к зимней и ледовой навигации, заявил капитан порта Артур Броковскис. Имеющиеся во флоте порта ледоколы «Varma» и «Foros» прошли проверки, добавил он.

По словам капитана, в самой акватории Рижского порта услуги ледокола нужны очень редко, так как из-за интенсивного движения судов ледовый покров практически не образуется, а буксиры порта приспособлены к работе в ледовых условиях.

Услуги ледоколов требуются в основном в Ирбенском проливе и в Рижском заливе, чтобы помочь судам дойти до порта.

Как сообщалось, в конце февраля и начале марта прогнозируются холода, которые могут привести к самому быстрому за последние годы замерзанию Балтийского моря.

Последняя зима, когда лед покрывал большую часть Рижского залива, была в 2013 году.