По словам капитана, в самой акватории Рижского порта услуги ледокола нужны очень редко, так как из-за интенсивного движения судов ледовый покров практически не образуется, а буксиры порта приспособлены к работе в ледовых условиях.
Услуги ледоколов требуются в основном в Ирбенском проливе и в Рижском заливе, чтобы помочь судам дойти до порта.
Как сообщалось, в конце февраля и начале марта прогнозируются холода, которые могут привести к самому быстрому за последние годы замерзанию Балтийского моря.
Последняя зима, когда лед покрывал большую часть Рижского залива, была в 2013 году.
Ostas darbinieki malači! Īsti Latvieši!« ответить