Рижский порт готов к ледовой навигации(1)

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Владимир Бучельников
10:02 17.02.2018
Экономика / Транспорт

Рижский свободный порт готов к зимней и ледовой навигации, заявил капитан порта Артур Броковскис. Имеющиеся во флоте порта ледоколы «Varma» и «Foros» прошли проверки, добавил он.

По словам капитана, в самой акватории Рижского порта услуги ледокола нужны очень редко, так как из-за интенсивного движения судов ледовый покров практически не образуется, а буксиры порта приспособлены к работе в ледовых условиях.

 

Услуги ледоколов требуются в основном в Ирбенском проливе и в Рижском заливе, чтобы помочь судам дойти до порта.

 

Как сообщалось, в конце февраля и начале марта прогнозируются холода, которые могут привести к самому быстрому за последние годы замерзанию Балтийского моря.

 

Последняя зима, когда лед покрывал большую часть Рижского залива, была в 2013 году.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 12:56 17:02:2018

Ostas darbinieki malači! Īsti Latvieši!

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газета Сегодня
12.02.2018

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