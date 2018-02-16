Сокращение объема перевалки грузов в этом году запланировано на основе заключений работающих в порту аналитиков, отметил он.
Больше всего (на 39,7%) сократился объем перевалки наливных грузов, в основном нефтепродуктов. «Сокращение этих грузов произошло не сейчас — оно наблюдалось уже весь прошлый год, начиная еще с конца 2016 года. Причина тому — геополитическая, поскольку Россия переориентирует все грузы в свои порты», — пояснил Гайлитис.
Второй сегмент, где количество переваливаемых грузов сейчас сокращается, — уголь. Это порт объясняет тем фактом, что в последние годы уголь пользовался большим спросом, и большие объемы его транспортировались через Рижский порт.
Однако все эти изменения запланированы, и с точки зрения бюджета порта все в порядке, подчеркнул Гайлитис. Сокращение наблюдается далеко не во всех сегментах, перевалка контейнерных грузов, например, увеличилась.
Как сообщалось, в январе 2018 года в Рижском свободном порту перевалено 2,771 млн тонн грузов, что на 13,5% меньше, чем в январе 2017 года.
Больше всего в январе перевалено насыпных грузов — 1,704 млн тонн (-11,2%). Генеральных грузов перевалено 623,8 тыс. тонн (+13,2%), наливных — 442,8 тыс. тонн (-39,7%).
Наибольший удельный вес в структуре перевалки в январе по-прежнему занимал уголь — 32,1% (в 2017 году — 35%, в 2016 году — 35,9%). Доля нефтепродуктов в грузообороте составила 15,8%, контейнерных грузов — 13,4%, лесоматериалов — 8,4%, химических грузов — 7,9%.
По грузообороту Рижский порт — крупнейший в Латвии.
Надо окончательно обрубить российский конец и ориентироваться на адекватных партнёров.« ответить
Конечно, обрубите себе конец и копайте тоннель к китаю« ответить
не геополитика виновата, а дебильные послушные слуги, которым плевать на Латвию, главное - выполнить указания хозяев.« ответить
А укропам всяким, конечно плевать на Латвию, воевать чужими руками и жертвовать не своими интересами - кого это волнует, да, Мыкола? Сидел бы ты у себя в хохляндии на ваших дебильных сайтах
обрубить конец....))). Гениально! Чем меньше таких организмов тем лучше всей планете. Самоликвидация самое лучшее решение! Готов одолжить бритву (тупую). Жду видео в инете.« ответить