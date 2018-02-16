Рижский свободный порт в январе 2018 года перевалил на 13,5% меньше грузов, чем в январе 2017 года, но падение грузооборота прогнозировалось и связано с геополитической ситуацией, сообщил агентству ЛЕТА представитель порта Марек Гайлитис.

Сокращение объема перевалки грузов в этом году запланировано на основе заключений работающих в порту аналитиков, отметил он.

Больше всего (на 39,7%) сократился объем перевалки наливных грузов, в основном нефтепродуктов. «Сокращение этих грузов произошло не сейчас — оно наблюдалось уже весь прошлый год, начиная еще с конца 2016 года. Причина тому — геополитическая, поскольку Россия переориентирует все грузы в свои порты», — пояснил Гайлитис.

Второй сегмент, где количество переваливаемых грузов сейчас сокращается, — уголь. Это порт объясняет тем фактом, что в последние годы уголь пользовался большим спросом, и большие объемы его транспортировались через Рижский порт.

Однако все эти изменения запланированы, и с точки зрения бюджета порта все в порядке, подчеркнул Гайлитис. Сокращение наблюдается далеко не во всех сегментах, перевалка контейнерных грузов, например, увеличилась.

Как сообщалось, в январе 2018 года в Рижском свободном порту перевалено 2,771 млн тонн грузов, что на 13,5% меньше, чем в январе 2017 года.

Больше всего в январе перевалено насыпных грузов — 1,704 млн тонн (-11,2%). Генеральных грузов перевалено 623,8 тыс. тонн (+13,2%), наливных — 442,8 тыс. тонн (-39,7%).

Наибольший удельный вес в структуре перевалки в январе по-прежнему занимал уголь — 32,1% (в 2017 году — 35%, в 2016 году — 35,9%). Доля нефтепродуктов в грузообороте составила 15,8%, контейнерных грузов — 13,4%, лесоматериалов — 8,4%, химических грузов — 7,9%.

По грузообороту Рижский порт — крупнейший в Латвии.