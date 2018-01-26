Рижский зоопарк надеется вернуть слонов

В Рижском зоопарке уже в этом году можно будет посетить экспозицию «Африканская саванна», где будут собраны вместе экзотичные для Латвии животные — жирафы, зебры, антилопы, обезьяны, сурикаты, мангусты и др.

В настоящее время в зоопарке активно идет строительство, которое планируется завершить к столетию Латвии, но не исключено, что экспозиция будет готова уже в конце лета.

На берегу Кишэзерса для животных и птиц будет создана максимально естественная среда на площади 1,7 гектара, а посетители смогут полюбоваться ими с нескольких смотровых площадок.

В будущем Рижский зоопарк планирует вернуть также слонов, но для этого необходимо подготовить соответствующие условия.