Рижский зоопарк надеется вернуть слонов

В настоящее время в зоопарке активно идет строительство, которое планируется завершить к столетию Латвии, но не исключено, что экспозиция будет готова уже в конце лета.
На берегу Кишэзерса для животных и птиц будет создана максимально естественная среда на площади 1,7 гектара, а посетители смогут полюбоваться ими с нескольких смотровых площадок.
В будущем Рижский зоопарк планирует вернуть также слонов, но для этого необходимо подготовить соответствующие условия.
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