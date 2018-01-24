Рижское «Динамо» — самая бедная команда КХЛ

Российский портал Чемпионат.com опубликовал зарплатные бюджеты команд Континентальной хоккейной лиги. Последний раз финансовые ведомости клубов открывались в сезоне–2013/14, когда КХЛ сама выложила их на официальном сайте. За четыре года суммы заметно выросли.

Вот главные наблюдения, которые можно сделать из этого рейтинга. Но главное среди них — рижские динамовцы и тут на последнем месте.

— СКА — самая богатая команда КХЛ.

— У ЦСКА — самые большие бонусы в лиге, «Автомобилист» — самый хитрый в плане бонусов на Востоке. Никто не сомневался в огромных зарплатах армейцев (1,658 млрд. рублей, или около 24 млн. евро) и соответствующих бонусах (600 млн. рублей, или около 8,6 млн. евро), но удивляет то, что на дополнительное поощрение ЦСКА тратит почти в два раза больше, чем СКА (около 5 млн. евро). «Автомобилист» оказался самым финансово разумным клубом КХЛ: почти 6,7 млн. евро на бонусы при контрактах на 11 млн. евро — и команда, собранная из нетоповых игроков, бьется за первое место на Востоке.

— «Ак Барс» — третий по платежке в КХЛ. Интриги в первых двух позициях не было. Третье место Казани тоже не шокирует: пять лет назад она вообще была лидером официального рейтинга. По контрактам без бонусов «Ак Барс» отстает от ЦСКА только на 2,5 млн. евро.

— Рижское «Динамо» — самая бедная команда лиги.

— Клуб–миллиардер «Авангард» может пропустить плей–офф. Пока игроки омского «Авангарда» снимают тренеров и дерутся на корпоративах, команда опускается в таблице. Омичи уже седьмые на Востоке, до вылета из зоны плей–офф — три очка, а у «Амура», идущего девятым, два матча в запасе. Если «Авангард» не попадет в розыгрыш Кубка Гагарина, такого бюджета на зарплаты (18,3 млн. евро — контракты плюс бонусы, шестое место в лиге) в Омске может больше не быть.

— СКА тратит почти в три раза больше действующего потолка зарплат. Потолок зарплат в этом сезоне — 900 млн. рублей (около 13 млн. евро), но СКА тратит на игроков без учета бонусов 32,4 млн. евро и просто платит налог на роскошь: где–то 4–4,6 млн. евро должны уходить в лигу. Для некоторых клубов это половина, а то и весь зарплатный бюджет. Руководство КХЛ обещает жесткий потолок в 600 млн. рублей (8,7 млн. евро) к 2020 году, но с учетом того, что СКА — базовый клуб сборной, все может измениться.

— СКА платит хоккеистам в восемь раз больше, чем рижское «Динамо».

— Зарплатный бюджет СКА с бонусами на 13 млн. евро меньше, чем у самого бедного клуба НХЛ. С таким бюджетом на фоне остальных заокеанских команд армейцы из Санкт–Петербурга выглядели бы нищими и не дотягивались до нижнего потолка зарплат. Даже скромная «Аризона» тратит на своих игроков 3,492 млрд. рублей (50,3 млн. евро).

— Все московские клубы в топ–10 по щедрости. Присутствие ЦСКА среди лидеров по тратам на игроков ожидаемо, а вот появление «Спартака» и «Динамо» — сюрприз. «Красно–белые» с учетом бонусов платят хоккеистам за сезон 14 млн. евро (десятое место в рейтинге), «бело–голубые» — 14,1 млн. евро (девятое место).

— В среднем один клуб КХЛ тратит 11 млн. евро на зарплаты игроков, 2,8 млн. евро — на бонусы.

— «Йокерит» — самый эффективный клуб КХЛ. Финны показывают, что такое правильное управление: они 15–е в рейтинге (суммы контрактов плюс бонусы), но при этом идут третьими по очкам во всей лиге. Многим стоит поучиться.

Зарплатные ведомости клубов КХЛ (в млн. евро)

В расчет включены общие суммы контрактов плюс бонусы. Самый богатый клуб Запада — СКА, который тратит на хоккеистов 2,5 миллиарда рублей, или 37,3 млн. евро. ЦСКА платит игрокам 2,2 млрд. рублей (около 32,5 млн. евро). Самым богатым клубом Востока является «Ак Барс», который тратит на хоккеистов 1,6 млрд. рублей (24 млн. евро).

1. СКА — 37,3

2. ЦСКА — 32,5

3. «Ак Барс» — 24,0

4. «Металлург» (Мг) — 22,6

5. «Салават Юлаев» — 19,7

6. «Авангард» — 18,3

7. «Автомобилист» — 17,9

8. «Локомотив» — 17,3

9. «Динамо» (Москва) — 14,1

10. «Спартак» — 14,0

11. «Трактор» — 13,6

12. «Амур» — 11,3

13. «Сибирь» — 11,2

14. «Куньлунь» — 11,1

15. «Йокерит» — 11,1

16. «Динамо» (Минск) — 10,4

17. «Торпедо» — 10,1

18. «Сочи» — 9,3

19. «Витязь» — 8,9

20. «Барыс» — 8,5

21. «Нефтехимик» — 6,9

22. «Югра» — 6,8

23. «Северсталь» — 6,8

24. «Слован» — 6,6

25. «Адмирал» — 6,6

26. «Лада» — 5,7

27. «Динамо» Рига — 4,7

Владимир ИВАНОВ.