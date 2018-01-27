Заброшенной шайбами в составе хозяев отметились Олли Палола и Пекка Йормакка. За гостей отличились Оскарс Батня, Эмилс Гегерис, Микелис Редлихс и Микс Индрашис.
Таким образом, подопечные Юкки Ялонена потерпели четвёртое поражение в последних пяти встречах. В свою очередь, рижский клуб прервал свою семиматчевую безвыигрышную серию.
«Йокерит» — «Динамо» Р — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Шайбы забросили:
1:0 Палола (Норман, Йормакка), 31:04
1:1 Батня, 33:56
1:2 Гегерис (Батня, Мейя), 54:24
2:2 Йормакка (Палола, Норман), 55:46
2:3 Редлихс М. (Индрашис, Дарзиньш), 58:53, ГБ
2:4 Индрашис (Дарзиньш), 59:38, ГБ
а Йокерит, это не бывший Йокерный бабай?тогда понятно.« ответить