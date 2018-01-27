Рижское «Динамо» выиграло у «Йокерита», прервав серию из семи поражений (1)

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Виталий Вавилкин
21:15 26.01.2018
Спорт / Хоккей

«Йокерит» в Хельсинки проиграл рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Заброшенной шайбами в составе хозяев отметились Олли Палола и Пекка Йормакка. За гостей отличились Оскарс Батня, Эмилс Гегерис, Микелис Редлихс и Микс Индрашис.

 

Таким образом, подопечные Юкки Ялонена потерпели четвёртое поражение в последних пяти встречах. В свою очередь, рижский клуб прервал свою семиматчевую безвыигрышную серию.

 

«Йокерит» — «Динамо» Р — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

 

Шайбы забросили:

1:0 Палола (Норман, Йормакка), 31:04

1:1 Батня, 33:56

1:2 Гегерис (Батня, Мейя), 54:24

2:2 Йормакка (Палола, Норман), 55:46

2:3 Редлихс М. (Индрашис, Дарзиньш), 58:53, ГБ

2:4 Индрашис (Дарзиньш), 59:38, ГБ

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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омля 21:29 26:01:2018

а Йокерит, это не бывший Йокерный бабай?тогда понятно.

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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