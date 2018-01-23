Робин ван Перси перешел в «Фейеноорд»

Лента новостей
Полицейские Риги пропадают в борделях «Полный дурак!»: злоба Серебрякова возмутила россиян Латвия в Пхенчхане: 35 спортсменов, одна реальная надежда Шадурскис: Кремлю выгодно, чтобы молодежь в Латвии не знала госязык Рига, Вена или Париж? Голосуем за лучший город Земли! Литва оказалась зависимой от Латвии и Эстонии Посол Латвии в России отстаивает оккупацию Родины Сахар губит ваши сосуды Вернувшиеся в Латвию не могут сдать на права
Eще в разделе
Латвия в Пхенчхане: 35 спортсменов, одна реальная надежда Провокаторы собачьи. Что боксер Усик ответил на вопрос «Крым чей»? ФК «Урал» обыграл сборную Литвы Братья Дукурсы кончают со скелетоном Игроки рижского «Динамо» самые нищие в КХЛ
Анатолий Тарасов
10:00 23.01.2018
Спорт / Футбол

Голландский футбольный клуб «Фейеноорд» объявил о подписании контракта с нападающим Робином ван Перси. Как сообщается на сайте «Фейеноорда», соглашение подписано сроком на полтора года.

«Фейеноорд» был первым клубом в профессиональной карьере ван Перси, в составе этой команды в сезоне-2001/02 он стал обладателем Кубка УЕФА. В 2004 году он перешел в «Арсенал», где по разу выиграл Суперкубок Англии и Кубок Англии. В 2012 году ван Перси стал игроком «Манчестер Юнайтед», в составе которого выиграл чемпионат Англии и Суперкубок Англии. С 2015 по 2018 год он играл в турецком «Фенербахче».

 

В составе сборной Голландии Робин ван Перси стал серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира.

Интерфакс / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (18)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV