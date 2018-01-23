Робин ван Перси перешел в «Фейеноорд»

«Фейеноорд» был первым клубом в профессиональной карьере ван Перси, в составе этой команды в сезоне-2001/02 он стал обладателем Кубка УЕФА. В 2004 году он перешел в «Арсенал», где по разу выиграл Суперкубок Англии и Кубок Англии. В 2012 году ван Перси стал игроком «Манчестер Юнайтед», в составе которого выиграл чемпионат Англии и Суперкубок Англии. С 2015 по 2018 год он играл в турецком «Фенербахче».
В составе сборной Голландии Робин ван Перси стал серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира.
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