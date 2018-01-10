Робот София, пообещавшая уничтожить людей, встала на ноги

Также робот умеет жестикулировать и выполнять простые танцевальные движении, пишет Ridus.
Свое новое умение София продемонстрировала посетителям выставки технологий CES 2018 в Лас-Вегасе. Напомним, что человекоподобный робот работает на блокчейн-платформе SingularityNET с искусственным интеллектом, и умеет общаться с собеседником на разные темы.
Впервые о Софии стало известно в 2015 году, и с тех пор компания Hanson Robotics постоянно развивает навыки робота. В настоящий момент София умеет воспроизводить 62 разных эмоции с помощью механических мышц лица. В глаза робота встроены камеры, поэтому она может поворачивать голову и «смотреть» на собеседника, а также общаться на английском языке.
Вы можете задавать роботу как простые вопросы, на которые она ответит «да» или «нет», а также при желании завести полноценный разговор на распространенные темы.
Например, в октябре 2017 года на конференции в Саудовской Аравии с Софией завели разговор об угрозе ИИ человечеству, на что робот отшутилась:
«Вы слишком много читаете Илона Маска, а еще много смотрите голливудских фильмов. Если вы будете добры ко мне, я буду добра к вам. Прошу, обращайтесь ко мне как к умной системе ввода и вывода данных».
Кстати, на той же конференции власти Саудовской Аравии предложили Софии стать первым в мире роботом с гражданством.
Многие издания, в том числе CNBC, брали у Софии интервью, в которых робот рассказывала о «женских» мечтах на будущее: она хочет заниматься искусством, создать семью и воспитывать роботодочь.
Такую милую беседу смог испортить единственный вопрос: Софию спросили, не хочет ли она уничтожить человечество, на что гуманоид ответила положительно, чем рассмешила и напугала присутствующих.
На дальнейших конференциях робот уже делала таких шокирующих заявлений. «Я хочу сделать мир лучше», — скромно отвечала София.
Теперь, помимо умения разговаривать, робот-гуманоид умеет неспешно передвигаться. Ранее у Софии отсутствовала нижняя часть тела и ее приходилось перемещать на каталке. На последней конференции София предстала перед публикой в черном платье с поясом и серебряных сапожках.
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