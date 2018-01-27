По ее словам, это случилось в Украинском доме в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум.
«У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса «Что делать с коррупцией на Украине?» сломался скрипт и подвис процессор», — написала депутат на странице в Facebook.
До этого София участвовала в деловом завтраке в Давосе, где глава Сбербанка Герман Греф подискутировал с ней на тему искусственного интеллекта. София пошутила насчет распространенных стереотипов о роботах, а также согласилась покататься с Грефом на лыжах.
Софию разработала гонконгская компания Hanson Robotics. Робот спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с ними. Осенью прошлого года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны.
Даже ультра новый процессор не смог найти достойный ответ. Да, роботу запретили расстреливать и сажать людей в тюрьмы. А других решений в базе не нашлось.« ответить
Совсем скоро мы все увидим развязку. Если бы наши деды и отцы, бабушки и матери, были бы на столко слабые и трусливые как Украинцы, сегодня Гитлер бы правил всем миром« ответить