В работе человекоподобного робота-женщины Софии произошел сбой после вопроса о коррупции на Украине, сообщила депутат Верховной рады Алена Шкрум.

По ее словам, это случилось в Украинском доме в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум.

«У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса «Что делать с коррупцией на Украине?» сломался скрипт и подвис процессор», — написала депутат на странице в Facebook.

До этого София участвовала в деловом завтраке в Давосе, где глава Сбербанка Герман Греф подискутировал с ней на тему искусственного интеллекта. София пошутила насчет распространенных стереотипов о роботах, а также согласилась покататься с Грефом на лыжах.

Софию разработала гонконгская компания Hanson Robotics. Робот спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с ними. Осенью прошлого года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны.