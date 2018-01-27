Робот София зависла после вопроса о коррупции на Украине(2)

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Тимур Пушкарев
15:11 26.01.2018
Техно

В работе человекоподобного робота-женщины Софии произошел сбой после вопроса о коррупции на Украине, сообщила депутат Верховной рады Алена Шкрум.

По ее словам, это случилось в Украинском доме в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум.

«У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса «Что делать с коррупцией на Украине?» сломался скрипт и подвис процессор», — написала депутат на странице в Facebook.

 

До этого София участвовала в деловом завтраке в Давосе, где глава Сбербанка Герман Греф подискутировал с ней на тему искусственного интеллекта. София пошутила насчет распространенных стереотипов о роботах, а также согласилась покататься с Грефом на лыжах.

 

Софию разработала гонконгская компания Hanson Robotics. Робот спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с ними. Осенью прошлого года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны.

РИА Новости / Фото РИА Новости
Комментарии (2)
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Profile_default
CCCP 16:35 26:01:2018

Даже ультра новый процессор не смог найти достойный ответ. Да, роботу запретили расстреливать и сажать людей в тюрьмы. А других решений в базе не нашлось.

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Profile_default
CCCP 16:43 26:01:2018

Совсем скоро мы все увидим развязку. Если бы наши деды и отцы, бабушки и матери, были бы на столко слабые и трусливые как Украинцы, сегодня Гитлер бы правил всем миром

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Мнение
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Павел Кириллов
26.01.2018

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