Он уверен, что подобное решение будет «худшим решением МОК и Олимпиада может умереть», если не будут сделаны радикальные реформы для поддержки борьбы за чистый спорт. По мнению бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, МОК фальсифицирует антидопинговое движение, которое, по его словам, также «саботируется международными спортивными федерациями».
«МОК должен показать, как ведёт борьбу с допингом. Российские официальные лица отвергают любые обвинения, говорят, что я лжец, они унизили всех осведомителей, они дали ложную информацию в суде, и если российский флаг на закрытии будет разрешен, это будет худшим решением МОК.
Люди понимают: то, что делает МОК, — фальсификация борьбы с допингом. Это нивелирует все предыдущие достижения, это абсолютное пренебрежение ко всем комиссиям, всем выводам и к Макларену», — приводит слова Родченкова ВВС.
tak on protiv dopinga boretsa ili protiv strani i ee flaga?« ответить
Этот человек предатель Родины, изменник, лгун . И он должен быть судим российским судом и получить наказание.« ответить
А баба яга - против!!!« ответить
Друзья, не верьте этой статье. Родченкова уже убрали, как отработанный материал.« ответить
Этот фейк уже пишут пиндосы от его имени.Родченкова НЕТ!
иуду родченкова америкосы довно уже завалили, в нужный момент его труп подбросят с запиской - "так будет с каждым предателем и холуём США" - целую ВВП.« ответить
А чего он молчит про Норвежский сальбутамол? Или действительно все норвежские спортсмены астматики?« ответить
Еще нет 100% доказательства про применение допинга. Все обвинения строится с его слов.
Все доказано, потому и ходят расеяне серыми мышами, Россия приняла доказательства и согласилась с ними, ну а эти все "не виноватые мы..", все для внутреннего потребления, для поддержания лохотрата ВВП в тонусе.« ответить
Российская бобслеистка дисквалифицирована за допинг на Олимпиаде« ответить
Результаты спортсменки на ОИ-2018 аннулированы
Российская бобслеистка Надежда Сергеева дисквалифицирована за положительный допинг-тест на Олимпийских играх в Пхенчхане. 18 февраля проба Сергеевой дала положительный результат на сердечный препарат, в составе которого был запрещенный триметазидин.
Нелюди и выродки россии не с тряпкой не без тряпки не должны идти вместе с людьми« ответить
сдохни бендеровская мразь« ответить
Смерть бандеровским ублюдкам!« ответить
Уродец на смену заступил, что мразь бандеровская заработал 5 центов« ответить
Потерпи, ваня-биомусор, скоро весь биомусор будут утилизировать, как ненужный баласт для государства. Пользы от биомусора нет, только вред.« ответить
Если было нарушение - наказание должно быть только индивидуальное, а не коллективное. Чай не в средние века живем. И только допустить или не допустить - запрет на флаги, гимны носит дискриминационый и унижающий фактор, что недопустимо, особенно во времена всякой толератности.« ответить