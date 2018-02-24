Родченков: если флаг РФ на закрытии разрешат, это будет худшим решением МОК(14)

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Виталий Вавилкин
22:45 23.02.2018
Спорт

Международный олимпийский комитет стоит перед важным моментом в своей истории, раздумывая, разрешать ли российским спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, считает информатор ВАДА Григорий Родченков.

Он уверен, что подобное решение будет «худшим решением МОК и Олимпиада может умереть», если не будут сделаны радикальные реформы для поддержки борьбы за чистый спорт. По мнению бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, МОК фальсифицирует антидопинговое движение, которое, по его словам, также «саботируется международными спортивными федерациями».

 

«МОК должен показать, как ведёт борьбу с допингом. Российские официальные лица отвергают любые обвинения, говорят, что я лжец, они унизили всех осведомителей, они дали ложную информацию в суде, и если российский флаг на закрытии будет разрешен, это будет худшим решением МОК.

 

Люди понимают: то, что делает МОК, — фальсификация борьбы с допингом. Это нивелирует все предыдущие достижения, это абсолютное пренебрежение ко всем комиссиям, всем выводам и к Макларену», — приводит слова Родченкова ВВС.

 

championat / Фото
Комментарии (14)
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janka 23:03 23:02:2018

tak on protiv dopinga boretsa ili protiv strani i ee flaga?

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9 граммов 23:09 23:02:2018

Этот человек предатель Родины, изменник, лгун . И он должен быть судим российским судом и получить наказание.

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Вася Пупкин 23:12 23:02:2018

А баба яга - против!!!

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статья -фейк! 07:53 24:02:2018

Друзья, не верьте этой статье. Родченкова уже убрали, как отработанный материал.
Этот фейк уже пишут пиндосы от его имени.Родченкова НЕТ!

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эксперт 12:14 24:02:2018

иуду родченкова америкосы довно уже завалили, в нужный момент его труп подбросят с запиской - "так будет с каждым предателем и холуём США" - целую ВВП.

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Кекс 23:14 23:02:2018

А чего он молчит про Норвежский сальбутамол? Или действительно все норвежские спортсмены астматики?
Еще нет 100% доказательства про применение допинга. Все обвинения строится с его слов.

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Факт 11:06 24:02:2018

Все доказано, потому и ходят расеяне серыми мышами, Россия приняла доказательства и согласилась с ними, ну а эти все "не виноватые мы..", все для внутреннего потребления, для поддержания лохотрата ВВП в тонусе.

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О как! 11:11 24:02:2018

Российская бобслеистка дисквалифицирована за допинг на Олимпиаде
Результаты спортсменки на ОИ-2018 аннулированы

Российская бобслеистка Надежда Сергеева дисквалифицирована за положительный допинг-тест на Олимпийских играх в Пхенчхане. 18 февраля проба Сергеевой дала положительный результат на сердечный препарат, в составе которого был запрещенный триметазидин.

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ваня 01:08 24:02:2018

Нелюди и выродки россии не с тряпкой не без тряпки не должны идти вместе с людьми

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сл 06:53 24:02:2018

сдохни бендеровская мразь

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СМЕРШ 08:46 24:02:2018

Смерть бандеровским ублюдкам!

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Сергей 09:13 24:02:2018

Уродец на смену заступил, что мразь бандеровская заработал 5 центов

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ване биомусору 10:21 24:02:2018

Потерпи, ваня-биомусор, скоро весь биомусор будут утилизировать, как ненужный баласт для государства. Пользы от биомусора нет, только вред.

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Правда 17:06 24:02:2018

Если было нарушение - наказание должно быть только индивидуальное, а не коллективное. Чай не в средние века живем. И только допустить или не допустить - запрет на флаги, гимны носит дискриминационый и унижающий фактор, что недопустимо, особенно во времена всякой толератности.

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Мнение
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