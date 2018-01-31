«Менталитет россиян остался прежним. Это менталитет обмана, лжи и отрицания. Сейчас много говорится о том, что Россия делает большие шаги вперед, чтобы российские спортсмены стали самыми чистыми в мире. Конечно, это просто пропаганда для народных масс», — заявил информатор WADA.
Родченков также отметил, что ему не стыдно за сделанные им вещи. «Я сказал людям правду. Россия — это страна, где уже давно нет стыда и и морали. Мне стыдно, что я русский», — добавил он.
Ученый также рассказывал, когда в отечественный спорт был внедрен допинг. По его мнению, система применения запрещенных веществ зародилась в 1980 году и с тех пор только прогрессировала.
Родченков переехал в США зимой 2016 года и стал информатором WADA. Он обвинил российских победителей и призеров Олимпиады-2014 в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о якобы существовавшей в России государственной системе допинга.
Его обвинения привели к началу расследования, в результате которого ряд российских олимпийцев и все паралимпийцы пропустили Игры в Рио-де-Жанейро. Кроме этого, Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане.
Русские тоже этим недовольны.« ответить
Может отрубить себе дурную голову.« ответить
нашли русского ! еврюха еще тот !« ответить
Лживая мразь.« ответить
Интересно,какое отношение он имеет к русским, он больше на латыша похож.« ответить
Какой же он русский?Может ещё Березовский тоже был русский?« ответить
Просто не надо считать путина и мутко за русских.« ответить
Поскольку ты не Александр, а ещё только Саня, то не встревай без разрешения в разговор взрослых людей. "Русский" - это не только и даже не столько запись в паспорте.« ответить