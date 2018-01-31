Родченков пожалел о принадлежности к русским(16)

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Герман Бергер
20:10 30.01.2018
В мире / Политика

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал о последствиях проделанной им работы. Слова Родченкова приводит Deutschlandfunk.

«Менталитет россиян остался прежним. Это менталитет обмана, лжи и отрицания. Сейчас много говорится о том, что Россия делает большие шаги вперед, чтобы российские спортсмены стали самыми чистыми в мире. Конечно, это просто пропаганда для народных масс», — заявил информатор WADA.

 

Родченков также отметил, что ему не стыдно за сделанные им вещи. «Я сказал людям правду. Россия — это страна, где уже давно нет стыда и и морали. Мне стыдно, что я русский», — добавил он.

 

Ученый также рассказывал, когда в отечественный спорт был внедрен допинг. По его мнению, система применения запрещенных веществ зародилась в 1980 году и с тех пор только прогрессировала.

 

Родченков переехал в США зимой 2016 года и стал информатором WADA. Он обвинил российских победителей и призеров Олимпиады-2014 в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о якобы существовавшей в России государственной системе допинга.

 

Его обвинения привели к началу расследования, в результате которого ряд российских олимпийцев и все паралимпийцы пропустили Игры в Рио-де-Жанейро. Кроме этого, Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (16)
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Да. 20:14 30:01:2018

Русские тоже этим недовольны.

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СССР 21:00 30:01:2018

Может отрубить себе дурную голову.

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ага ! 20:15 30:01:2018

нашли русского ! еврюха еще тот !

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Гражданская позиция 20:17 30:01:2018

Лживая мразь.

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Вася Пупкин 20:17 30:01:2018

Интересно,какое отношение он имеет к русским, он больше на латыша похож.

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пад сталом 20:21 30:01:2018

Какой же он русский?Может ещё Березовский тоже был русский?

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Саня 20:34 30:01:2018

Просто не надо считать путина и мутко за русских.

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Мда 21:03 30:01:2018

Поскольку ты не Александр, а ещё только Саня, то не встревай без разрешения в разговор взрослых людей. "Русский" - это не только и даже не столько запись в паспорте.

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123

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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