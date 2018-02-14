«Мне сказали, что он стал похож на женщину – изменил не только внешность, но и пол. Потому что после того, что он творит, придумывает, только смена пола может спасти его от негодующих спортсменов, попавших под пресс.
Что касается его слов о том, что допинговую систему используют 20 стран, то их может быть и 20, и 30. Спортивная фармакология нужна в любой стране мира.
Но кто разбирается в этой сфере? Государственные институты. Болячки присутствуют везде, а в спорте все это гипертрофируется. Ведь это более агрессивный образ жизни.
Я не удивляюсь тому, что он сейчас говорит. Я общался со многими чиновниками, они шепотом говорят: «Мы понимаем, что это политика», направленная против страны. Родченков – кукла, дурачок, который попался им, открывает рот, когда им нужно», – сказал Свищев champironat.ru.
Пиндосы придумали эту легенду про этого придурка Родченкова. Они уже сами грохнули его, чтоб не мешал.« ответить
Мавр сделал своё дело, Мавр должен уйти.
Этот псих нужен был МОК-овцам на эту Олимпиаду и всё! Они его использовали и убрали, как отработанный материал, но врут нагло про пластическую операцию с той целью, что если им вдруг опять нужен будет такой Родченков, то он воскреснет под другой внешностью двойник.« ответить
Нехитрый план пендосов всем понятен.
Кто-то заставлял жрать колёса? Может американцы под пытками?« ответить
Вот и сидите дома, попивайте свои "белковые коктейльчики" перед телевизором, глядя, как настоящие спортсмены соревнуются между собой.
Допинг,,это не только "колеса". Если у тебя болит горло и ты пользуешься Форинго Спрей, то ты не пройдешь допинг контроль. В списке запрещенных препаратов, которые выдает ЛОК , половина нашей аптеки, причем туда включены даже безрецептурные препараты. А ты все рассказываешь сказки про чистых и нечистых спортсменов.))))« ответить
Ты хоть видел срстав Фаринго Спрея, сын ишака?« ответить
Мне ты не "повторяла".« ответить
Тебя мама не научила всякую гадость в рот не тащить? Вот и россиян не научила.
На бумажке к лекарству написано : "Не одобрено ВАДА", значит это кушать не нужно.
ШАША,ТЫ НЕОБРАЗОВАННЫЙ ЛАТЫШСКИЙ ДУРАЧОК-С!!!!« ответить
В
ВЕК ГЛОБАЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ в СФЕРЕ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ,
КОГДА
ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ВМЕШИВАТЬСЯ В ДНК СЛОЖНОГО ЖИВОГО ОРГАНИЗМА.
ТОЛЬКО
ПОСЛЕДНИЙ ТУПОЙ ЛАТЫШСКИЙ ++++++++ МОЖЕТ РАССУЖДАТЬ
О
МИРОВЫХ РЕКОРДАХ "НАСТОЯЩИХ" СПОРТСМЕНОВ....
Saņam taisnība, ir ļoti daudz sportistu, kas dopingu nelieto principā! Piemēram brāļi Dukuri un citi Latviešu sportisti!« ответить