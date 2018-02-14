«Родченков стал похож на женщину, изменил не только внешность, но и пол»(8)

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Виталий Вавилкин
13:30 14.02.2018
Спорт

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал выход нового фильма о Григории Родченкове.

«Мне сказали, что он стал похож на женщину – изменил не только внешность, но и пол. Потому что после того, что он творит, придумывает, только смена пола может спасти его от негодующих спортсменов, попавших под пресс.

 

Что касается его слов о том, что допинговую систему используют 20 стран, то их может быть и 20, и 30. Спортивная фармакология нужна в любой стране мира.

 

Но кто разбирается в этой сфере? Государственные институты. Болячки присутствуют везде, а в спорте все это гипертрофируется. Ведь это более агрессивный образ жизни.

 

Я не удивляюсь тому, что он сейчас говорит. Я общался со многими чиновниками, они шепотом говорят: «Мы понимаем, что это политика», направленная против страны. Родченков – кукла, дурачок, который попался им, открывает рот, когда им нужно», – сказал Свищев champironat.ru.

championat / Фото
Комментарии (8)
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Смешно 13:44 14:02:2018

Пиндосы придумали эту легенду про этого придурка Родченкова. Они уже сами грохнули его, чтоб не мешал.
Мавр сделал своё дело, Мавр должен уйти.

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будет двойник Родченкова 13:51 14:02:2018

Этот псих нужен был МОК-овцам на эту Олимпиаду и всё! Они его использовали и убрали, как отработанный материал, но врут нагло про пластическую операцию с той целью, что если им вдруг опять нужен будет такой Родченков, то он воскреснет под другой внешностью двойник.
Нехитрый план пендосов всем понятен.

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Саня™ 14:04 14:02:2018

Кто-то заставлял жрать колёса? Может американцы под пытками?
Вот и сидите дома, попивайте свои "белковые коктейльчики" перед телевизором, глядя, как настоящие спортсмены соревнуются между собой.

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Устала повторять 14:27 14:02:2018

Допинг,,это не только "колеса". Если у тебя болит горло и ты пользуешься Форинго Спрей, то ты не пройдешь допинг контроль. В списке запрещенных препаратов, которые выдает ЛОК , половина нашей аптеки, причем туда включены даже безрецептурные препараты. А ты все рассказываешь сказки про чистых и нечистых спортсменов.))))

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Хм 14:57 14:02:2018

Ты хоть видел срстав Фаринго Спрея, сын ишака?

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Саня™ 14:59 14:02:2018

Мне ты не "повторяла".
Тебя мама не научила всякую гадость в рот не тащить? Вот и россиян не научила.
На бумажке к лекарству написано : "Не одобрено ВАДА", значит это кушать не нужно.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:27 14:02:2018

ШАША,ТЫ НЕОБРАЗОВАННЫЙ ЛАТЫШСКИЙ ДУРАЧОК-С!!!!
В
ВЕК ГЛОБАЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ в СФЕРЕ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ,
КОГДА
ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ВМЕШИВАТЬСЯ В ДНК СЛОЖНОГО ЖИВОГО ОРГАНИЗМА.
ТОЛЬКО
ПОСЛЕДНИЙ ТУПОЙ ЛАТЫШСКИЙ ++++++++ МОЖЕТ РАССУЖДАТЬ
О
МИРОВЫХ РЕКОРДАХ "НАСТОЯЩИХ" СПОРТСМЕНОВ....

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Latviešu patriots 15:02 14:02:2018

Saņam taisnība, ir ļoti daudz sportistu, kas dopingu nelieto principā! Piemēram brāļi Dukuri un citi Latviešu sportisti!

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Мнение
1-shvedov-col15
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12.02.2018

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