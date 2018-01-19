Родченков заподозрил в употреблении допинга британских атлетов(1)

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Татьяна Пушкарева
15:51 18.01.2018
Спорт / Допинг

Информатор WADA заподозрил запрещенные вещества исходя из результатов анализов спортсменов.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков заподозрил в употреблении допинга нескольких атлетов из Великобритании. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на интервью для BBC режиссера фильма о допинг-скандале «Икар» Брайана Фогеля.

 

По его словам, Родченков в беседе с ним отмечал ряд британских спортсменов, в допинг-пробах которых довольно «явно обнаруживались» запрещенные препараты.

 

«Разумеется, я не хотел бы раскрывать имена. Родченков заподозрил допинг, исходя из странностей анализов. Речь идет не о подмене банок с мочой, а о лабораторной работе», — сказал Фогель.

 

Он также заявил, что Родченков подверг критике систему допинг-контроля во время Олимпиады-2012 в Лондоне и назвал ее «наихудшей из всех, когда либо виденных им». При этом он назвал «беспорядком» то, что происходило в местной лаборатории.

 

«Я считаю справедливым предположить, что в допинг-скандале замешано бесчисленное количество спортсменов за пределами России», — сказал кинематографист.

TOPnews / Фото Lenta.ru
Комментарии (1)
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alex 16:30 18:01:2018

Кто ему разрешит? С понтом в правдивые правозащитники продвигают.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

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