Родченкова в России ждут пытки и смерть(6)

Лента новостей
На балу Наташи Ростовой: два века спустя Пентагон готов убивать «ходящих зомби» внутри США. Кто они? Свинцовые времена Волосы длиннее метра — всего через 5 лет после их потери из-за алопеции Загадки пропажи и смерти Синтии В супермаркете Санкт-Петербурга произошёл взрыв. Пострадали люди СМИ: Россияне рвутся в Эстонию Чем Брекзит грозит негражданам Подняли налоги. Это лучший подарок к столетию Латвии?
Eще в разделе
Остапенко выдернули в Абу-Даби на матч с «мамочкой» Уильямс Вице-премьер РФ «ушёл с линии огня» за кулисы Россия проиграла Чехии на молодежном ЧМ по хоккею КХЛ: ЦСКА выходит в плей-офф Английский нападающий Гарри Кейн заткнул за пояс и Месси, и Ширера
Владимир Иванов
14:37 27.12.2017
Спорт / Олимпиада

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден заявил, что Россия всеми способами пытается заставить замолчать и добиться экстрадиции его клиента из США, куда он бежал два года назад.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК), так основательно опирающийся на показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, проявляет трусость и отказывается пошевелить и пальцем, чтобы ему помочь.

 

«Россия усиливает свое возмездие, тайно лоббируя экстрадицию, — пожаловался Уолден в интервью BBC — Если им это удастся, то доктора Родченкова ждут смерть и пытки в их руках. МОК отказался помогать ему. Угрозы безопасности могут заставить моего клиента прекратить предоставлять доказательства».

 

Григорий Родченков, чьи откровения о государственной системе допинга в РФ привели к отстранению страны от Олимпийских игр 2018 года, сбежал в США два года назад и продолжает там скрываться. Предоставленные им материалы спровоцировали расследования как со стороны WADA, так и МОК. По итогам этих расследований были введены многочисленные санкции в отношении российских спортивных организаций и отдельных лиц.

 

«В России знают, что МОК планирует полагаться на показания Родченкова в Спортивном арбитражном суде, куда десятки отстраненных спортсменов подали апелляции на свои пожизненные дисквалификации за допинг. Очевидно, Россия хотела бы заставить замолчать Родченкова и сделать невозможными его показания в этих случаях», — добавил адвокат.

 

Напомним, что Родченкову удалось бежать за океан за месяц до загадочных смертей двух своих коллег. В феврале 2016 года скончался бывший глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вячеслав Синев. Позднее в том же месяце ушел из жизни бывший исполнительный директор агентства Никита Камаев. Чиновник, собиравшийся написать книгу о деятельности РУСАДА, умер на 51-м году жизни от внезапного сердечного приступа после лыжной прогулки.

 

«Хотя он мужественный человек и полностью привержен сотрудничеству, я должен рассмотреть вопрос о том, следует ли ему продолжать идти на компромисс с собственной безопасностью, чтобы обеспечить доказательства для МОК. Одно можно сказать наверняка — если МОК будет бездействовать в будущем, то ни один осведомитель никогда не предоставит информацию о мошенничестве на Олимпийских играх. Если бы я знал об этой трусости МОК, то выбрал бы другой путь», — резюмировал Джим Уолден.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
СССР 14:46 27:12:2017

Не стоит марать руки дермом! Дадим Америке заботится о своем стукаче.!

« ответить
Profile_default
хуторянен 14:47 27:12:2017

путлер хуже гитлера

« ответить
Profile_default
народ Латвии 15:05 27:12:2017

тупорылый вылез с хутора.что,научили буковки нажимать?Но забыли рассказать зачем!Идиот платный ты!

« ответить
Profile_default
анонимс 14:50 27:12:2017

да нет,родченков помрет в сша

« ответить
Profile_default
оракул 16:15 27:12:2017

забьюсь ,что это произойдёт ещё до открытия ЗОИ :))))))))

« ответить
Profile_default
Лeдоруб в тыкве пpeдателя Poдины 15:50 27:12:2017

Да ни нада никуда эту гнuду кoзлиную экстpaдировать,за ним уже поехали сами:)))

« ответить

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV