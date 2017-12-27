При этом Международный олимпийский комитет (МОК), так основательно опирающийся на показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, проявляет трусость и отказывается пошевелить и пальцем, чтобы ему помочь.
«Россия усиливает свое возмездие, тайно лоббируя экстрадицию, — пожаловался Уолден в интервью BBC — Если им это удастся, то доктора Родченкова ждут смерть и пытки в их руках. МОК отказался помогать ему. Угрозы безопасности могут заставить моего клиента прекратить предоставлять доказательства».
Григорий Родченков, чьи откровения о государственной системе допинга в РФ привели к отстранению страны от Олимпийских игр 2018 года, сбежал в США два года назад и продолжает там скрываться. Предоставленные им материалы спровоцировали расследования как со стороны WADA, так и МОК. По итогам этих расследований были введены многочисленные санкции в отношении российских спортивных организаций и отдельных лиц.
«В России знают, что МОК планирует полагаться на показания Родченкова в Спортивном арбитражном суде, куда десятки отстраненных спортсменов подали апелляции на свои пожизненные дисквалификации за допинг. Очевидно, Россия хотела бы заставить замолчать Родченкова и сделать невозможными его показания в этих случаях», — добавил адвокат.
Напомним, что Родченкову удалось бежать за океан за месяц до загадочных смертей двух своих коллег. В феврале 2016 года скончался бывший глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вячеслав Синев. Позднее в том же месяце ушел из жизни бывший исполнительный директор агентства Никита Камаев. Чиновник, собиравшийся написать книгу о деятельности РУСАДА, умер на 51-м году жизни от внезапного сердечного приступа после лыжной прогулки.
«Хотя он мужественный человек и полностью привержен сотрудничеству, я должен рассмотреть вопрос о том, следует ли ему продолжать идти на компромисс с собственной безопасностью, чтобы обеспечить доказательства для МОК. Одно можно сказать наверняка — если МОК будет бездействовать в будущем, то ни один осведомитель никогда не предоставит информацию о мошенничестве на Олимпийских играх. Если бы я знал об этой трусости МОК, то выбрал бы другой путь», — резюмировал Джим Уолден.
Не стоит марать руки дермом! Дадим Америке заботится о своем стукаче.!« ответить
путлер хуже гитлера« ответить
тупорылый вылез с хутора.что,научили буковки нажимать?Но забыли рассказать зачем!Идиот платный ты!« ответить
да нет,родченков помрет в сша« ответить
забьюсь ,что это произойдёт ещё до открытия ЗОИ :))))))))« ответить
Да ни нада никуда эту гнuду кoзлиную экстpaдировать,за ним уже поехали сами:)))« ответить