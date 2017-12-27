Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден заявил, что Россия всеми способами пытается заставить замолчать и добиться экстрадиции его клиента из США, куда он бежал два года назад.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК), так основательно опирающийся на показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, проявляет трусость и отказывается пошевелить и пальцем, чтобы ему помочь.

«Россия усиливает свое возмездие, тайно лоббируя экстрадицию, — пожаловался Уолден в интервью BBC — Если им это удастся, то доктора Родченкова ждут смерть и пытки в их руках. МОК отказался помогать ему. Угрозы безопасности могут заставить моего клиента прекратить предоставлять доказательства».

Григорий Родченков, чьи откровения о государственной системе допинга в РФ привели к отстранению страны от Олимпийских игр 2018 года, сбежал в США два года назад и продолжает там скрываться. Предоставленные им материалы спровоцировали расследования как со стороны WADA, так и МОК. По итогам этих расследований были введены многочисленные санкции в отношении российских спортивных организаций и отдельных лиц.

«В России знают, что МОК планирует полагаться на показания Родченкова в Спортивном арбитражном суде, куда десятки отстраненных спортсменов подали апелляции на свои пожизненные дисквалификации за допинг. Очевидно, Россия хотела бы заставить замолчать Родченкова и сделать невозможными его показания в этих случаях», — добавил адвокат.

Напомним, что Родченкову удалось бежать за океан за месяц до загадочных смертей двух своих коллег. В феврале 2016 года скончался бывший глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вячеслав Синев. Позднее в том же месяце ушел из жизни бывший исполнительный директор агентства Никита Камаев. Чиновник, собиравшийся написать книгу о деятельности РУСАДА, умер на 51-м году жизни от внезапного сердечного приступа после лыжной прогулки.

«Хотя он мужественный человек и полностью привержен сотрудничеству, я должен рассмотреть вопрос о том, следует ли ему продолжать идти на компромисс с собственной безопасностью, чтобы обеспечить доказательства для МОК. Одно можно сказать наверняка — если МОК будет бездействовать в будущем, то ни один осведомитель никогда не предоставит информацию о мошенничестве на Олимпийских играх. Если бы я знал об этой трусости МОК, то выбрал бы другой путь», — резюмировал Джим Уолден.