Рогозин назвал главную ошибку «Роскосмоса». И это — не сам Рогозин(4)

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Герман Бергер
18:10 27.12.2017
В мире / Политика

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» назвал причину высокой аварийности космических пусков «Роскосмоса». Его слова приводит РИА Новости в среду, 27 декабря.

Рогозин признал, что произведенный 28 ноября с космодрома Восточный неудачный пуск ракеты с разгонным блоком рассчитывался на старт с другой точки. «Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут», — заявил вице-премьер и признал, что произошедшее является следствием «системных ошибок в управлении в руководстве госкорпорации».

 

По словам Рогозина, в «Роскосмосе» нет головного предприятия, ответственного «за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты». «Большие надежды мы связывали с тем, что выходим в безаварийные годы, но в конце прошлого года — авария, в этом году — 20 пусков успешных, а один аварийный», — отметил он.

 

Выводы альтернативной аварийной комиссии по неудачному пуску с космодрома Восточный планируется представить президенту Владимиру Путину и председателю правительства Дмитрию Медведеву. «Наши выводы будут носить жесткий, но объективный характер», — пообещал чиновник.

 

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени. Вскоре после старта ракеты Рогозин поздравил сотрудников космодрома с успешных пуском. Однако позже из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна.

 

Главная нагрузка — трехтонный спутник «Метеор-М» — был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Предполагается, что он сгорел в атмосфере, а его обломки утонули в Атлантическом океане. Стоимость пуска «Союза-2.1б» с Восточного оценивается в три миллиарда рублей. После аварии «Роскосмос» сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 18:28 27:12:2017

Skaista informācija. Kārtējais krievu tjap ļaps.

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П у т и н 18:48 27:12:2017

Главная ошибка - это секс вахтёра и уборщицы, после чего народился несменяемый Окурок

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:D 19:09 27:12:2017

:D :D :D

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ИвАн 20:40 27:12:2017

Вот это свинское ЕБЛИЩЕ!!!

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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