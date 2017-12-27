Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» назвал причину высокой аварийности космических пусков «Роскосмоса». Его слова приводит РИА Новости в среду, 27 декабря.

Рогозин признал, что произведенный 28 ноября с космодрома Восточный неудачный пуск ракеты с разгонным блоком рассчитывался на старт с другой точки. «Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут», — заявил вице-премьер и признал, что произошедшее является следствием «системных ошибок в управлении в руководстве госкорпорации».

По словам Рогозина, в «Роскосмосе» нет головного предприятия, ответственного «за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты». «Большие надежды мы связывали с тем, что выходим в безаварийные годы, но в конце прошлого года — авария, в этом году — 20 пусков успешных, а один аварийный», — отметил он.

Выводы альтернативной аварийной комиссии по неудачному пуску с космодрома Восточный планируется представить президенту Владимиру Путину и председателю правительства Дмитрию Медведеву. «Наши выводы будут носить жесткий, но объективный характер», — пообещал чиновник.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени. Вскоре после старта ракеты Рогозин поздравил сотрудников космодрома с успешных пуском. Однако позже из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна.

Главная нагрузка — трехтонный спутник «Метеор-М» — был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Предполагается, что он сгорел в атмосфере, а его обломки утонули в Атлантическом океане. Стоимость пуска «Союза-2.1б» с Восточного оценивается в три миллиарда рублей. После аварии «Роскосмос» сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.