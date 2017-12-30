«Я так понимаю, что «безаварийный» «Роскосмос» решил всем доказать, что аварии происходят не из-за ошибок в управлении процессами и предприятиями, а «по вине обстоятельств»», — написал чиновник в Facebook вечером 28 декабря.
В комментарии под постом вице-премьера один из пользователей соцсети высказал свое отношение к «Роскосмосу». «А что такое Роскосмос? Госпредприятие. Советы директоров. Менеджеры и прочая шелупонь, которая проедает бюджет», — написал пользователь. Далее он признался, что «не представляет, чтобы директор NASA вот так отвечал заму госсекретаря по оборотной политике» (авторская орфография сохранена). Рогозин не стал возражать против подобной оценки госкорпорации, отметив, что «тоже не понял причины такой наглости».
Пользователи принялись обсуждать сложившуюся ситуацию, в частности низкие зарплаты в ракетно-космической отрасли, а также профессиональные компетенции менеджеров этой сферы и курирующих ее чиновников, которые в ряде случаев не имеют профильного аэрокосмического образования.
Утром 29 декабря «Интерфакс» сообщил, что Рогозин вызвал к себе руководителей «Роскосмоса» и корпорации «Энергия».
28 декабря РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса», что «полетное задание для запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» №2-1 и полезной нагрузкой разрабатывалось специально для космодрома Восточный». Таким образом в госкорпорации фактически опровергли заявление Рогозина, сделанное им 27 декабря в эфире телеканала «Россия 24». «Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут», — заявил тогда вице-премьер.
Тогда же вечером «Роскосмос» представил список лиц, которые получат выговор за неудачный пуск с Восточного. В перечень вошли руководители ключевых предприятий отрасли.
Согласно официальным выводам аварийной комиссии госкорпорации, представленным 12 декабря, «к нештатной ситуации привело непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя». «При этом сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов полета ракеты-носителя и разгонного блока, которое не встречалось ранее. Соответственно, не было выявлено при проведенной наземной отработке баллистической траектории согласно действующим методикам», — отмечали в «Роскосмосе».
Эх, Рогозин!« ответить
Роскосмосу нужно не список лиц выставлять, а ты ему должен выставить счёт, на сумму убытков и вот тогда, уже пусть этот грёбаный Роскосмос определяет, кто и сколько из личного кармана обязан платить и как долго.
А если денег нет, тогда в ТУРМУ!
У патриарха кирилла спросили:« ответить
- В чем причина падения ракеты-носителя?
- А крестный ход проводили?
- Проводили.
- А три раза вокруг ракеты проходили?
- Да, именно три.
- Ммм... Ну, тогда я не знаю...
Головокружительный успех Роскосмоса, сопровождаемый очевидным упадком зарубежной пилотируемой космонавтики, дает основания полагать, что наша страна, несмотря ни на что, по-прежнему является ведущей космической державой. На прошлой неделе об этом прямо заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин: «Проанализировав санкции против нашего космодрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута». Тем самым подчеркнув ведущую роль Роскосмоса в освоении космического пространства.« ответить
«И мы, и американцы затратили массу средств и усилий на пилотируемые полеты и обитаемые станции. Но главные достижения связаны вовсе не с ними, а с телескопом "Хаббл", который действительно принес громадное количество принципиально новой информации. Будущее — за автоматическими станциями. Пилотируемая космонавтика никакого прикладного значения не имеет, ни в настоящем, ни в обозримом будущем».« ответить
— Константин Петрович Феоктистов, летчик-космонавт СССР, конструктор, ведущий разработчик кораблей «Союз», орбитальных станций «Салют» и «Мир».
Вот что имел в виду космонавт Г. Падалка, когда говорил об отсутствии отечественных проектов и технологий, сравнимых с технологиями наших «партнеров». Именно это же подтверждают слова корифея отечественной космонавтики Константина Феоктистова.
Загвоздка заключается в том, что наши "партнеры" намеренно отказались от пилотируемых полетов в ближайшем десятилетии ввиду отсутствия какого-либо внятного смысла и задач для астронавтов в космосе. Идея «Шаттла» себя полностью исчерпала. Для сохранения навыков и поддержания в рабочем состоянии американского сегмента МКС достаточно отправки пары астронавтов в год в составе международных экипажей на борту российских «Союз-ТМА».
Представьте, что физик-ядерщик разрабатывающий новейшии технологии зарабатывает меньше дворника-узбека в Москве. А тем временем его «начальники» получают миллионы из бюджета ежигодно. Родственник жены там эти новые атомные бомбы и реакторы разрабатывает...« ответить