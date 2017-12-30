Вице-премьер Дмитрий Рогозин не согласился с позицией «Роскосмоса» о причине неудачного запуска с космодрома Восточный. В комментарии под своим постом на Facebook он не стал возражать против оценки госкорпорации, данной одним из пользователей. Тот назвал компанию «шелупонью, которая проедает бюджет».

«Я так понимаю, что «безаварийный» «Роскосмос» решил всем доказать, что аварии происходят не из-за ошибок в управлении процессами и предприятиями, а «по вине обстоятельств»», — написал чиновник в Facebook вечером 28 декабря.

В комментарии под постом вице-премьера один из пользователей соцсети высказал свое отношение к «Роскосмосу». «А что такое Роскосмос? Госпредприятие. Советы директоров. Менеджеры и прочая шелупонь, которая проедает бюджет», — написал пользователь. Далее он признался, что «не представляет, чтобы директор NASA вот так отвечал заму госсекретаря по оборотной политике» (авторская орфография сохранена). Рогозин не стал возражать против подобной оценки госкорпорации, отметив, что «тоже не понял причины такой наглости».

Пользователи принялись обсуждать сложившуюся ситуацию, в частности низкие зарплаты в ракетно-космической отрасли, а также профессиональные компетенции менеджеров этой сферы и курирующих ее чиновников, которые в ряде случаев не имеют профильного аэрокосмического образования.

Утром 29 декабря «Интерфакс» сообщил, что Рогозин вызвал к себе руководителей «Роскосмоса» и корпорации «Энергия».

28 декабря РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса», что «полетное задание для запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» №2-1 и полезной нагрузкой разрабатывалось специально для космодрома Восточный». Таким образом в госкорпорации фактически опровергли заявление Рогозина, сделанное им 27 декабря в эфире телеканала «Россия 24». «Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут», — заявил тогда вице-премьер.

Тогда же вечером «Роскосмос» представил список лиц, которые получат выговор за неудачный пуск с Восточного. В перечень вошли руководители ключевых предприятий отрасли.

Согласно официальным выводам аварийной комиссии госкорпорации, представленным 12 декабря, «к нештатной ситуации привело непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя». «При этом сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов полета ракеты-носителя и разгонного блока, которое не встречалось ранее. Соответственно, не было выявлено при проведенной наземной отработке баллистической траектории согласно действующим методикам», — отмечали в «Роскосмосе».