«Запад хороший, путинская Россия — враг». Впрочем, по мнению бывшего корреспондента немецкого телеканала Das Erste и эксперта по России Габриэле Кроне-Шмальц, подобная точка зрения — «фатальная ошибка» и приводит к «опасным разногласиям», пишет Luzerner Zeitung.
На самом же деле действия Российской Федерации носят исключительно стратегически-оборонительный характер, подчёркивает Кроне-Шмальц.
«И на это (у России) есть основания, — соглашается швейцарская газета. — Со своей огромной, окружённой потенциальными врагами территорией Россия гораздо уязвимее Соединённых Штатов на своём континенте. К тому же Москва видит угрозу в масштабном расширении НАТО, которое началось после падения Берлинской стены».
Именно в этих аспектах и проявляется «неспособность Запада принять и уважать позицию России», отмечает Габриэле Кроне-Шмальц. Более того, Запад убеждён, что «его мировоззрение в моральном отношении верно и Российской Федерации необходимо навязать демократию западного образца».
Кроне-Шмальц также обращает внимание на то, что Россия уже не раз становилась «жертвой экспансионистской политики» — и «этот опыт» нужно уважать.
Чтобы посмотреть, как Москва отреагирует на инициативы Запада, направленные на снятие напряжённости, Габриеле Кроне-Шмальц даже предлагает провести своего рода тест: например, отказаться от систем ПВО в Польше или не принимать в НАТО Украину и Грузию, несмотря на то что Киев и Тбилиси этого добиваются.
Ну и, конечно же, Запад должен прекратить проводить свою «политику по демократизации» в отношении Российской Федерации, уверена бывший корреспондент немецкого телеканала Das Erste и эксперт по России Габриэле Кроне-Шмальц.
Единственная ошибка это та что до сих пор не уничтожили соссийскую нечисть..чем быстрей это сделают тем всем лучше...« ответить
Kremļa apmaksāts raksts!« ответить
ублюдочный укроп называющий себя ваней и другими никами когда же ты захлебнешься своей желчью? Неужели так много платят?« ответить
Всем было бы лучше если бы твои любимые хозяева не лезли в другие страны со своими *интересами*, которые у них везде
kogda takie lohi kak ti perestanet ih zamecatj i otvecatj im oni isceznet.« ответить
ti i tebe podobnie sami ih kormit.
Они не исчезнут, они куплены за пирожок.Это понос, отравляющий себя и всё вокруг.« ответить
И если кто-то называет гавно-гавном, думаю иногда полезно.
Для профилактики, что-бы мразь вспоминала, что она мразь.
ване= латвишу патриотс: так идите уничтожайте, что сидите на задницах? Посмотрим, чем это закончится!« ответить
Российская Федерация уже не раз становилась «жертвой экспансионистской политики»??? I kto že za eti 26 ļet na ņejo napadal? Vi hot ņemnožko zadumaitesj o tom, čto pečatajete. Savsem tam debili? A vot ot fermirovanija do prisvojenija zvanija RF, kak bi ono ņenazivalosj, posļedņije 500 ļet ekspansionizm až tak i pjor fontanom. Ot togo i eti neuhožennije ogromnije teritorii.« ответить
Vovam. Pilnīga taisnība!« ответить