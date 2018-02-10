Роковая ошибка США и ЕС(13)

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Анатолий Тарасов
16:25 10.02.2018
В мире / Политика

Со своей огромной, «окружённой потенциальными врагами» территорией Россия гораздо уязвимее Соединённых Штатов, пишет Luzerner Zeitung. Более того, Российская Федерация уже не раз становилась «жертвой экспансионистской политики» — и «этот опыт» необходимо уважать, считает немецкий эксперт Габриеле Кроне-Шмальц.

«Запад хороший, путинская Россия — враг». Впрочем, по мнению бывшего корреспондента немецкого телеканала Das Erste и эксперта по России Габриэле Кроне-Шмальц, подобная точка зрения — «фатальная ошибка» и приводит к «опасным разногласиям», пишет Luzerner Zeitung.

 

На самом же деле действия Российской Федерации носят исключительно стратегически-оборонительный характер, подчёркивает Кроне-Шмальц.

 

«И на это (у России) есть основания, — соглашается швейцарская газета. — Со своей огромной, окружённой потенциальными врагами территорией Россия гораздо уязвимее Соединённых Штатов на своём континенте. К тому же Москва видит угрозу в масштабном расширении НАТО, которое началось после падения Берлинской стены».

 

Именно в этих аспектах и проявляется «неспособность Запада принять и уважать позицию России», отмечает Габриэле Кроне-Шмальц. Более того, Запад убеждён, что «его мировоззрение в моральном отношении верно и Российской Федерации необходимо навязать демократию западного образца».

 

Кроне-Шмальц также обращает внимание на то, что Россия уже не раз становилась «жертвой экспансионистской политики» — и «этот опыт» нужно уважать.

 

Чтобы посмотреть, как Москва отреагирует на инициативы Запада, направленные на снятие напряжённости, Габриеле Кроне-Шмальц даже предлагает провести своего рода тест: например, отказаться от систем ПВО в Польше или не принимать в НАТО Украину и Грузию, несмотря на то что Киев и Тбилиси этого добиваются.

 

Ну и, конечно же, Запад должен прекратить проводить свою «политику по демократизации» в отношении Российской Федерации, уверена бывший корреспондент немецкого телеканала Das Erste и эксперт по России Габриэле Кроне-Шмальц.

RT / Фото
Комментарии (13)
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Ваня 16:32 10:02:2018

Единственная ошибка это та что до сих пор не уничтожили соссийскую нечисть..чем быстрей это сделают тем всем лучше...

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Latviešu patriots 16:35 10:02:2018

Kremļa apmaksāts raksts!

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щас 16:42 10:02:2018

ублюдочный укроп называющий себя ваней и другими никами когда же ты захлебнешься своей желчью? Неужели так много платят?
Всем было бы лучше если бы твои любимые хозяева не лезли в другие страны со своими *интересами*, которые у них везде

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Janka 16:49 10:02:2018

kogda takie lohi kak ti perestanet ih zamecatj i otvecatj im oni isceznet.
ti i tebe podobnie sami ih kormit.

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perestanet ih zamecatj i otvecatj im oni isceznet. 17:01 10:02:2018

Они не исчезнут, они куплены за пирожок.Это понос, отравляющий себя и всё вокруг.
И если кто-то называет гавно-гавном, думаю иногда полезно.
Для профилактики, что-бы мразь вспоминала, что она мразь.

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put, vejoni... 16:46 10:02:2018

ване= латвишу патриотс: так идите уничтожайте, что сидите на задницах? Посмотрим, чем это закончится!

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Vova 16:48 10:02:2018

Российская Федерация уже не раз становилась «жертвой экспансионистской политики»??? I kto že za eti 26 ļet na ņejo napadal? Vi hot ņemnožko zadumaitesj o tom, čto pečatajete. Savsem tam debili? A vot ot fermirovanija do prisvojenija zvanija RF, kak bi ono ņenazivalosj, posļedņije 500 ļet ekspansionizm až tak i pjor fontanom. Ot togo i eti neuhožennije ogromnije teritorii.

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Latviešu patriots 17:27 10:02:2018

Vovam. Pilnīga taisnība!

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12

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)

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