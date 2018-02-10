Со своей огромной, «окружённой потенциальными врагами» территорией Россия гораздо уязвимее Соединённых Штатов, пишет Luzerner Zeitung. Более того, Российская Федерация уже не раз становилась «жертвой экспансионистской политики» — и «этот опыт» необходимо уважать, считает немецкий эксперт Габриеле Кроне-Шмальц.

«Запад хороший, путинская Россия — враг». Впрочем, по мнению бывшего корреспондента немецкого телеканала Das Erste и эксперта по России Габриэле Кроне-Шмальц, подобная точка зрения — «фатальная ошибка» и приводит к «опасным разногласиям», пишет Luzerner Zeitung.

На самом же деле действия Российской Федерации носят исключительно стратегически-оборонительный характер, подчёркивает Кроне-Шмальц.

«И на это (у России) есть основания, — соглашается швейцарская газета. — Со своей огромной, окружённой потенциальными врагами территорией Россия гораздо уязвимее Соединённых Штатов на своём континенте. К тому же Москва видит угрозу в масштабном расширении НАТО, которое началось после падения Берлинской стены».

Именно в этих аспектах и проявляется «неспособность Запада принять и уважать позицию России», отмечает Габриэле Кроне-Шмальц. Более того, Запад убеждён, что «его мировоззрение в моральном отношении верно и Российской Федерации необходимо навязать демократию западного образца».

Кроне-Шмальц также обращает внимание на то, что Россия уже не раз становилась «жертвой экспансионистской политики» — и «этот опыт» нужно уважать.

Чтобы посмотреть, как Москва отреагирует на инициативы Запада, направленные на снятие напряжённости, Габриеле Кроне-Шмальц даже предлагает провести своего рода тест: например, отказаться от систем ПВО в Польше или не принимать в НАТО Украину и Грузию, несмотря на то что Киев и Тбилиси этого добиваются.

Ну и, конечно же, Запад должен прекратить проводить свою «политику по демократизации» в отношении Российской Федерации, уверена бывший корреспондент немецкого телеканала Das Erste и эксперт по России Габриэле Кроне-Шмальц.