Роман Полански поселится рядом с героем ДиКаприо

Согласно последней информации от Джастина Кролла, журналиста издания Variety, Квентин Тарантино занят поисками актера на роль Романа Полански в своем девятом фильме. Жена режиссера, Шэрон Тейт, стала одной из самых громких жертв «Семьи» Чарльза Мэнсона.

Леонардо ДиКаприо играет в девятом фильме телевизионного актера и звезду закрытого вестерн-шоу Bounty Law. В 1969 году ему остается довольствоваться случайными появлениями в чужих проектах и мечтать о возрождении карьеры. Его главная надежда — спагетти-вестерны, чья популярность захлестнула Италию.

Персонаж ДиКаприо живет по соседству с режиссером Полански и актрисой Шэрон Тейт, которая вместе с четыремя друзьями и погибнет от рук последователей культа Чарльза Мэнсона.

По словам Кролла, режиссер ищет аутентичного польского актера на роль Полански. По замыслу Тарантино, Тейт должна сыграть Марго Робби, но никаких подробностей по поводу кастинга пока не поступало.

Кроме этого постановщик ведет переговоры с Брэдом Питтом и Томом Крузом относительно роли помощника и дублера героя ДиКаприо. Тарантино также планирует пригласить в картину Аль Пачино.

Съемки фильма стартуют летом. Картина должна появится в кинотеатрах 9 августа 2019-го.