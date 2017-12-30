Роналду задумался о карьере в кино

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Герман Бергер
19:37 30.12.2017
Lifenews / Интересно

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что после завершения карьеры футболиста он хотел бы снимать фильмы, сообщает «Советский спорт».

«Сейчас я полностью сосредоточен на футболе. Но я знаю, что однажды мне придется уйти. Пока мне нравится наслаждаться моментом. Знаю, что когда завершу карьеру, у меня будет хорошая жизнь», — цитирует футболиста Sky Sport Italia.

 

«После того, как закончу с футболом, хочу попробовать что-то новое, например, снимать фильмы», — признался Роналду.

 

Ранее стало известно, что португалец попросил руководство команды летом продать его в другой клуб.

Газета.ru / Фото
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