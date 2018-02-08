«Если вы заметили, этот запуск сопровождался не пустой какой-то там болванкой или какой-то там нагрузкой, которую в принципе было бы не жалко потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался», — сказал Буренков.
Буренков уделил особое внимание другой компании Илона Маска — Tesla — убытки которой за третий квартал составили 620 миллионов долларов. По его словам, запуск автомобиля в космос является «промоакцией» перед инвесторами: «Ну, скоро же собрание очередное, значит, надо поправлять дела, дела-то плохи у Tesla, это все знают». Представитель «Роскосмоса» признал, что любой космический запуск замечателен.
SpaceX первой в мире за последние 30 лет разработала и запустила сверхтяжелый носитель. Стоимость запуска Falcon Heavy, в максимальной конфигурации способного выводить на низкую околоземную орбиту до 63,8 тонны грузов, начинается с 90 миллионов долларов.
Запуск состоялся 6 февраля в 23:45 по московскому времени во Флориде. В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. В качестве тестовых испытаний Илон Маск отправил на гелиоцентрическую орбиту автомобиль Tesla Roadster. По его словам, это было сделано «ради смеха, поскольку, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят что-то действительно скучное на борту, например, блок из бетона или кусок стали или что-то в этом роде».
Накануне запуска Falcon Heavy на МКС прошел первый турнир по бадминтону вне Земли, одним из организаторов которого стал «Роскосомос». В нем приняли участие космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, астронавты Джозеф Акаба и Марк Ванде Хай, а также Норишиге Канаи (JAXA). Игры проходили в мужском парном разряде, но по специфическим космическим правилам. Счет в первом матче не велся, поэтому победителями первого исторического матча можно признать всех спортсменов.
Посмотрел полное видео запуска - это что-то невероятное! А Буренкову носок в рот, чтоб завидовал молча.« ответить
Что там блеял Рагозин про батут?:))« ответить
- Россия не имеет ни одного действующего космического« ответить
аппарата за пределами околоземной орбиты.
- за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия.
- на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать).
- 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).
Первое. Русские в таких количествах не воруют. У них совесть есть.« ответить
И потом у них не было режессера Кубрика !
И павильёнов Голливуда !
На Марс и на Венеру слетали. Делать там нечего.
Единственный грунт с Луны - русские на Землю привезли.
И потом это не полёт в космос, это красивый развод инвесторов и рекламка электромобильчика !
Ну не может легковушка весить 68т
Ха-ха.