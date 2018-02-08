«Роскосмос» назвал запуск Falcon Heavy рекламой Tesla(4)

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Герман Бергер
21:23 07.02.2018
Техно / Космос

Исполнительный директор «Роскосмоса» по коммуникациям Игорь Буренков назвал запуск Falcon Heavy американской компанией SpaceX хорошим трюком и промоакцией перед инвесторами. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если вы заметили, этот запуск сопровождался не пустой какой-то там болванкой или какой-то там нагрузкой, которую в принципе было бы не жалко потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался», — сказал Буренков.

 

Буренков уделил особое внимание другой компании Илона Маска — Tesla — убытки которой за третий квартал составили 620 миллионов долларов. По его словам, запуск автомобиля в космос является «промоакцией» перед инвесторами: «Ну, скоро же собрание очередное, значит, надо поправлять дела, дела-то плохи у Tesla, это все знают». Представитель «Роскосмоса» признал, что любой космический запуск замечателен.

 

SpaceX первой в мире за последние 30 лет разработала и запустила сверхтяжелый носитель. Стоимость запуска Falcon Heavy, в максимальной конфигурации способного выводить на низкую околоземную орбиту до 63,8 тонны грузов, начинается с 90 миллионов долларов.

 

Запуск состоялся 6 февраля в 23:45 по московскому времени во Флориде. В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. В качестве тестовых испытаний Илон Маск отправил на гелиоцентрическую орбиту автомобиль Tesla Roadster. По его словам, это было сделано «ради смеха, поскольку, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят что-то действительно скучное на борту, например, блок из бетона или кусок стали или что-то в этом роде».

 

Накануне запуска Falcon Heavy на МКС прошел первый турнир по бадминтону вне Земли, одним из организаторов которого стал «Роскосомос». В нем приняли участие космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, астронавты Джозеф Акаба и Марк Ванде Хай, а также Норишиге Канаи (JAXA). Игры проходили в мужском парном разряде, но по специфическим космическим правилам. Счет в первом матче не велся, поэтому победителями первого исторического матча можно признать всех спортсменов.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (4)
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хуторянен 22:21 07:02:2018

Посмотрел полное видео запуска - это что-то невероятное! А Буренкову носок в рот, чтоб завидовал молча.

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Эээ 22:29 07:02:2018

Что там блеял Рагозин про батут?:))

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Факты 22:45 07:02:2018

- Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты.
- за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия.
- на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать).
- 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).

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Это не факт. Так было на самом деле ! 00:55 08:02:2018

Первое. Русские в таких количествах не воруют. У них совесть есть.
И потом у них не было режессера Кубрика !
И павильёнов Голливуда !
На Марс и на Венеру слетали. Делать там нечего.
Единственный грунт с Луны - русские на Землю привезли.
И потом это не полёт в космос, это красивый развод инвесторов и рекламка электромобильчика !
Ну не может легковушка весить 68т
Ха-ха.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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