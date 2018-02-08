Исполнительный директор «Роскосмоса» по коммуникациям Игорь Буренков назвал запуск Falcon Heavy американской компанией SpaceX хорошим трюком и промоакцией перед инвесторами. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если вы заметили, этот запуск сопровождался не пустой какой-то там болванкой или какой-то там нагрузкой, которую в принципе было бы не жалко потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался», — сказал Буренков.

Буренков уделил особое внимание другой компании Илона Маска — Tesla — убытки которой за третий квартал составили 620 миллионов долларов. По его словам, запуск автомобиля в космос является «промоакцией» перед инвесторами: «Ну, скоро же собрание очередное, значит, надо поправлять дела, дела-то плохи у Tesla, это все знают». Представитель «Роскосмоса» признал, что любой космический запуск замечателен.

SpaceX первой в мире за последние 30 лет разработала и запустила сверхтяжелый носитель. Стоимость запуска Falcon Heavy, в максимальной конфигурации способного выводить на низкую околоземную орбиту до 63,8 тонны грузов, начинается с 90 миллионов долларов.

Запуск состоялся 6 февраля в 23:45 по московскому времени во Флориде. В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. В качестве тестовых испытаний Илон Маск отправил на гелиоцентрическую орбиту автомобиль Tesla Roadster. По его словам, это было сделано «ради смеха, поскольку, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят что-то действительно скучное на борту, например, блок из бетона или кусок стали или что-то в этом роде».

Накануне запуска Falcon Heavy на МКС прошел первый турнир по бадминтону вне Земли, одним из организаторов которого стал «Роскосомос». В нем приняли участие космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, астронавты Джозеф Акаба и Марк Ванде Хай, а также Норишиге Канаи (JAXA). Игры проходили в мужском парном разряде, но по специфическим космическим правилам. Счет в первом матче не велся, поэтому победителями первого исторического матча можно признать всех спортсменов.