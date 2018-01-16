Росомаху не спешат хоронить

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Анатолий Тарасов
09:29 16.01.2018
Кино / Актеры

По словам актёра Себастьяна Стэна, Хью Джекман подумывает о возвращении к роли Росомахи в свете потенциального присоединения франшизы «Люди Икс» к киновселенной Marvel.

«Недавно мне довелось оказаться рядом с Хью Джекманом. Я не знал, о какой ещё неловкой вещи у него спросить, поэтому просто выпалил: “Увидим ли мы тебя снова [в образе Росомахи]?”. Детали разговора останутся между нами, иначе меня ждут проблемы», ‒ делится Стэн. «Я задал этот вопрос, поскольку постоянно думал о том, станет ли “Логан” последним фильмом с его участием в роли Росомахи или же будет что-то ещё. Хью ответил, что он сам размышляет об этом, и мысли о возвращении приходили ему в голову».

 

В прошлом году Джекман признавался, что действительно хотел бы стать частью «Мстителей»: «Если бы в тот момент, когда я принимал решение об уходе, подвернулась подобная возможность, то я абсолютно точно подумал бы ещё разок. Без сомнений. Мне всегда хотелось посмотреть на Росомаху в рамках их командной динамики, взаимодействующим, например, с Халком, или с Железным Человеком».

Vesti.lv / Фото
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Мнение
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Павел Кириллов
16.01.2018

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