Росомаху не спешат хоронить

По словам актёра Себастьяна Стэна, Хью Джекман подумывает о возвращении к роли Росомахи в свете потенциального присоединения франшизы «Люди Икс» к киновселенной Marvel.

«Недавно мне довелось оказаться рядом с Хью Джекманом. Я не знал, о какой ещё неловкой вещи у него спросить, поэтому просто выпалил: “Увидим ли мы тебя снова [в образе Росомахи]?”. Детали разговора останутся между нами, иначе меня ждут проблемы», ‒ делится Стэн. «Я задал этот вопрос, поскольку постоянно думал о том, станет ли “Логан” последним фильмом с его участием в роли Росомахи или же будет что-то ещё. Хью ответил, что он сам размышляет об этом, и мысли о возвращении приходили ему в голову».

В прошлом году Джекман признавался, что действительно хотел бы стать частью «Мстителей»: «Если бы в тот момент, когда я принимал решение об уходе, подвернулась подобная возможность, то я абсолютно точно подумал бы ещё разок. Без сомнений. Мне всегда хотелось посмотреть на Росомаху в рамках их командной динамики, взаимодействующим, например, с Халком, или с Железным Человеком».