Россией рулит не Путин(13)

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Анатолий Тарасов
11:40 30.01.2018
В мире / Россия

По мнению журналиста Михаила Зыгаря, одного из самых известных представителей молодого поколения российских либералов, чья книга «Вся кремлевская рать» недавно вышла во Франции, Владимир Путин является не всемогущим человеком, как его описывают на Западе, а главой бюрократической «свиты». Интервью записала журналистка Le Figaro Лора Мандевиль.

«Путин никогда не был политиком. У него не было намерения становиться президентом, и он никогда не участвовал в выборах, — указал Зыгарь. — Вначале он был настроен скорее прозападнически, главным образом из-за того, что оказался посреди реформаторско-либерального окружения семьи Ельцина. Отсюда его реформы и открытость по отношению к Западу. То, что я называю периодом Путина «Львиное Сердце». Интересно отметить, что многие либеральные деятели по-прежнему остаются вокруг него, в частности на экономических постах. Возникновение того, что я называю Путин «Грозный» произошло не только под давлением стереотипов холодной войны, которые, кстати, присутствуют и на Западе, но под давлением тех либералов, которые считают, что Запад предал Россию, отказавшись ей помогать после 1991 года».

 

Зыгарь полагает, что западные СМИ ошибаются, когда воспринимают Кремль как единого игрока. «Существует множество группировок. Но все они оппортунистические, так как ни одна не говорит то, что думает на самом деле, предпочитая разгадывать намерения Путина, — сказал эксперт. — Вся властная структура такова — каждый подчиненный стремится расшифровать то, что думает его начальник. Подобную бюрократию я называю «коллективный Путин». Сам Путин не может не поддаться влиянию этой бюрократии, становящейся заземленной. Он не де Голль, который смог положить конец французскому Алжиру. Путин более влиятелен, но является частью свиты».

 

«Был ли у Путина план приструнить СМИ, когда он ополчился на НТВ, пытавшийся его дестабилизировать? Нет! Аппетит приходит во время еды! Было ли все централизовано? Я так не думаю. В Кремле прессой занимаются три человека: Павел Громов, Дмитрий Песков и Сергей Кириенко. Но они все время воюют друг с другом. Тем самым Путин поддерживает некое равновесие. Аналогичным образом не было никакого плана идти в Сирию. Башар годами просил о помощи, умолял! Но Путин несерьезно относился к Ближнему Востоку. Речь шла лишь о том, чтобы отвлечь внимание от Украины, где он оказался в изоляции. Однако его спонтанные действия помогли ему получить преимущество», — рассуждает Зыгарь.

 

«Любой европеец, приехавший в Москву, сочтет этот город комфортабельным, очень красивым, на уровне Нью-Йорка. Однако он не увидит почти мистического аспекта нашей действительности, того призрака, который живет рядом с нами и в любой момент может затащить нас в черную дыру. Это наша правоохранительная система в широком смысле, наша разведслужба, полиция, наше правосудие. Они работают как огромная черная дыра, способная инстинктивно раскрыться и поглотить тебя. В любой момент они могут объявить тебя виновным. Инфернальный характер этого «монстра» явно несовместим с нормальной жизнью, поскольку нет никакого механизма и общественного института, позволяющего изменить эту реальность», — сказал в интервью Зыгарь.

InoPressa / Фото
Комментарии (13)
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Пропаганда. 11:52 30:01:2018

Очередную грязную статеику купленную США противно читать. Россиеи правит ПУТИН. Не завидуите , и будет вам счастье. Еще не надоело таким авторам бред писать про Россию, особенно перед выборами. Нам интересно про Латвию. Ведь тоже выборы. А получается что мы в России живем. Мы без вас про Россию сами почитаем, слава богу языком русским владеем.)))

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Так 12:11 30:01:2018

Это не для вас писано, дурачок, это писано для нормальных людей, не зомбированных Первым Каналом российским.

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putler 13:29 30:01:2018

пуйло педофил и его зажимет свое же окружение . старик плешивый загнан ,уак крыса .будет трудно плешивому царьку

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22 13:41 30:01:2018

Что ты с первым каналом носишься? Фантазии петухов на этом заканчиваются?

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я 13:55 30:01:2018

не пизди дебил.он все правильно сказал.тем более.что живого Путина давно нет в живых.Россией правит двойник.

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Tolik 11:58 30:01:2018

сколько можно Путина обсасывать, других тем нет?
Мы вообще-то в Латвии живем.

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Ринька 12:05 30:01:2018

Правильно, лучше меня обсосите.

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Ivan 11:58 30:01:2018

:))) Удивительно, как ещё латышары про Кремль не пишут, фантазии сошедших с ума латышских нацистских нищебродов позволяют бредить прямо на бумаге, но существует отличная новость - бестселлер, да-да латышский справочник благополучия , так и назван "История успеха", латыши могут грызть, варить, просто засыпать обнимая апогей-книгу вселатышского воровства. Латышам больше не кажется успех? :)))

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Совет 12:13 30:01:2018

Ты дурень на ссылки внизу статьи смотри, все тебе "латыши" виноваты, конченый ты лох.

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дед 12:48 30:01:2018

уже не удивляют "эксперты", которые "знают, что думает и как думает" Путин. Работа у них такая. Написал книжку или статейку - получил денюжку или грант какой-нибудь. Вот и "эксперт", а написал в нужном русле - вот и "эксперт" по России или по Путину. В последнее время очень мало адекватных людей

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Ты суслика видишь? 13:10 30:01:2018

Если кто-то утверждает, будто он точно знает, что думает другой человек, с кем он даже лично не знаком, то таких персонажей надо принудительно лечить в лечебниуах закрытого типа! Диагноз же ясен - шизофрения, к тому же - в очень агрессивной форме! :)

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12

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (31)

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