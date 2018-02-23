Валентин Юмашев и его жена Татьяна Дьяченко, дочь и зять первого Президента России Бориса Ельцина

Валентин Юмашев, руководивший администрацией президента при Борисе Ельцине, объяснил РБК свою роль в разрешении очередного конфликта между акционерами «Норникеля». «Когда у них [Абрамовича, Дерипаски и Потанина] будут сложности, я попытаюсь им помочь (разрешить конфликт)» — так объяснил Юмашев свою функцию как гаранта мировой.

Валентин Юмашев, муж дочери Ельцина, подтвердил РБК, что выступает гарантом мировой между акционерами «Норникеля». По его словам, к нему «обратились все участники процесса», с которыми Юмашева связывают хорошие отношения.

«Когда у них [Абрамовича, Дерипаски и Потанина] будут сложности, я попытаюсь им помочь (разрешить конфликт. — прим. ред.)» — так объяснил Юмашев свою функцию как гаранта мировой. Ни о каком финансовом вознаграждении или покупке им пакета акций Романа Абрамовича речи не идет, сказал Юмашев РБК. «У меня есть авторитет. Это не первый и, видимо, не последний раз, когда ко мне обращаются [с подобными просьбами]», — пояснил он.

Источник, знакомый с деталями процесса, что речь идет о «третейском разрешении ситуации, когда все стороны доверяют гаранту мировой».

Ранее Bloomberg назвал Юмашева потенциальным гарантом соблюдения мирового соглашения между основными акционерами ГМК «Норникель» — Олегом Дерипаской (владеет 27,8% компании) и Владимиром Потаниным (30,4%). Это следует из материалов, которые подали в суд UC Rusal Дерипаски и Crispian Романа Абрамовича.

Валентин Юмашев занимал пост главы администрации президента России в 1997–1998 годах (еще при Борисе Ельцине). Он женат на дочери первого президента России, Татьяне. Его дочь Полина — супруга Олега Дерипаски, владеет 6,9% в его компании En+.

Именно Юмашев в 2012 году помог урегулировать акционерный конфликт в «Норникеле» в 2012 году. Тогда он предложил Потанину встретиться и объявил, что арбитром в спорах бизнесмена с Дерипаской готов стать Роман Абрамович, как писал Forbes. В итоге в декабре 2012 года бизнесмены договорились, что Абрамович выкупит небольшой пакет у Дерипаски и Потанина, а на куплю-продажу акций «Норникеля» будет действовать ограничение в течение пяти лет — до декабря 2017 года.

С истечением срока этого ограничения Абрамович захотел продать часть своей доли в «Норникеле» (4%), и отношения между Потаниным и Дерипаской обострились вновь. Crispian в соответствии с акционерным соглашением сделала предложение Whiteleave Holdings Потанина и UC Rusal Дерипаски как крупнейшим акционерам «Норникеля» выкупить 4% акций «Норникеля» по цене, предложенной Потаниным ($1,48 млрд). Оба акционера ответили согласием, однако UC Rusal заявила о нарушении акционерного соглашения и обратилась в Высокий суд Лондона с требованием запретить сделку по продаже Абрамовичем акций «Норникеля». Абрамович и Потанин потребовали от суда взять с Дерипаски залог $500 млн на случай, если Потанин понесет ущерб. Разбирательство в Высоком суде Лондона должно начаться после 5 марта.

Акционерное соглашение, заключенное между Дерипаской, Потаниным и Абрамовичем в декабре 2012 года, также включает механизм shoot-out («русская рулетка»): когда один из акционеров — Потанин или Дерипаска — может предложить другому выкупить его долю по средневзвешенной цене за полгода с премией 20%. Другой может либо принять оферту, либо сам выкупить долю партнера за ту же цену, либо назвать более высокую цену за свой пакет. Инициатор «рулетки» в ответ может либо выкупить пакет партнера по новой цене, либо предъявить свой пакет к выкупу. Отказ от «русской рулетки» может трактоваться как нарушение акционерного соглашения, и пакет «нарушителя» выкупается второй стороной по цене $1 за акцию (в ADR десять акций). О готовности Дерипаски воспользоваться «русской рулеткой», сообщили в минувший понедельник «Ведомости».

Поскольку вопрос о дивидендах — главный камень преткновения в споре акционеров, то Юмашев, например, мог бы поддержать UC Rusal и добиться снятия ограничения по выплате дивидендов в 30% EBITDA, полагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Этого было достаточно, чтобы примирить UC Rusal, считает он. Аналитик напоминает, что Абрамович, даже продав 4%, останется с долей 2,37% в компании и акционерное соглашение продолжит действовать, то есть для него сохранится возможность голосовать пакетом 20,87% акций, которые «Интеррос» и UC Rusal передали на специальный счет в рамках акционерного соглашения.

Дивиденды «Норникеля» помогают алюминиевой компании Дерипаски обслуживать ее высокий долг (чистый долг на 30 сентября составлял $7,6 млрд). Но Потанин неоднократно заявлял о своей позиции по росту инвестиций за счет сокращения дивидендов. Компания намерена вложить в экологическую программу («Серный проект») в Норильске около $2,5 млрд, а также договорилась инвестировать $4 млрд в совместное предприятие с «Русской платиной» Мусы Бажаева). Сейчас акционеры «Норникеля» могут рассчитывать на дивиденды 60% от уровня EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA не выше 1,8, в диапазоне между 1,8 и 2,2 доля дивидендных выплат рассчитывается по плавающему коэффициенту, а при превышении 2,2 дивиденды уже составляют лишь 30% EBITDA. Потанин предложил снизить этот порог до двух.