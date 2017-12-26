России по силам выиграть ЧМ-2018(6)

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Анатолий Тарасов
09:20 26.12.2017
Спорт / Футбол

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле допускает, что сборная России сможет побороться за выигрыш домашнего ЧМ-2018.

«Думаю, это по силам многим командам, в том числе и России», — приводит слова Пеле Russia Today.

 

«Любая команда хочет стать обладателем трофея и выступить на пределе своих возможностей. Но в футболе никогда нельзя ничего гарантировать — сплошные сюрпризы», — добавил Пеле.

 

Пеле считает, что одним из финалистов турнира станет сборная Бразилии, а другим – «возможно, кто-то из Европы».

 

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал — 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

 

По итогам жеребьевки стало известно, что на домашнем ЧМ россияне сыграют в группе А со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. В случае выхода в плей-офф, в 1/8 финала российская команда встретится с одним из представителей группы B, куда вошли Португалия, Испания, Марокко и Иран.

 

Ранее сообщалось, что в марте 2018 года сборная России проведет товарищеский матч с Бразилией.

Интерфакс / Фото
Комментарии (6)
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Latviešu patriots 09:29 26:12:2017

Nesmīdiniet manas čībiņas, krievija un uzvara pasaules čempionātā ir divas nesavienojamas lietas.

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СМЕРШ>>Latviešu patriots 10:01 26:12:2017

Ну выпил Пеле лишнего! С кем не бывает?

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ваня 09:55 26:12:2017

В скоторуссии ЧМ по футболу не будет...

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ваня 09:56 26:12:2017

Соссия может выиграть только при условии если другие команды будут играть без варатарей всю игру

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ваня 10:01 26:12:2017

Надо же..петух кремля подмазался к Пеле...

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П у т и н 10:24 26:12:2017

Канэшна по силам. Выведут на поле зелёных человечков с автоматами, как на крымском референдуме, и победа в кармане.

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (9)

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