Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле допускает, что сборная России сможет побороться за выигрыш домашнего ЧМ-2018.

«Думаю, это по силам многим командам, в том числе и России», — приводит слова Пеле Russia Today.

«Любая команда хочет стать обладателем трофея и выступить на пределе своих возможностей. Но в футболе никогда нельзя ничего гарантировать — сплошные сюрпризы», — добавил Пеле.

Пеле считает, что одним из финалистов турнира станет сборная Бразилии, а другим – «возможно, кто-то из Европы».

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал — 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

По итогам жеребьевки стало известно, что на домашнем ЧМ россияне сыграют в группе А со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. В случае выхода в плей-офф, в 1/8 финала российская команда встретится с одним из представителей группы B, куда вошли Португалия, Испания, Марокко и Иран.

Ранее сообщалось, что в марте 2018 года сборная России проведет товарищеский матч с Бразилией.