Российская армия получит новейшее гиперзвуковое оружие(9)

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Владимир Бучельников
21:34 03.02.2018
Техно / Оружие

На вооружение российской армии скоро начнет поступать новейшее гиперзвуковое оружие. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

«У нас большой задел по современному неядерному оружию: в частности, высокоточному. (...) Таким образом стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала», — сказал он.

 

Бондарев подчеркнул, что Москва соблюдает договор СНВ-III и обновляет свое ядерное оружие в рамках квоты. «Ограничения наложены на количество, но не на качество вооружений. И российские ядерные боеголовки по техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги», — пояснил сенатор.

 

Ранее, в январе, сообщалось, что разработчики признали проблемы в создании гиперзвукового оружия. Им предстоит решить задачу обеспечения длительного движения с гиперзвуковой скоростью объекта в атмосфере. По словам эксперта, для этого необходимо создание прямоточных, ракетнотурбопрямоточных или комбинации турбопрямоточных маршевых двигателей. Однако известные в мире аппараты с прямоточными двигателями, как отечественные, так и американские, являются исключительно исследовательскими. «Эти технологии так до сих пор и не освоены», — отметил он.

РИА Новости / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 22:29 03:02:2018

Kā tad, sapņojiet vien! Dzinēji vēl ir jāizstrādā, bet par raķetēm lielās jau tagad. Ha trīs reizes.

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Latviešu patriots 23:21 03:02:2018

Es tērēbuņśu un viss

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ПЕДУАРДАМ 22:36 03:02:2018

ЛАТЫШАМ СРОЧНО НАДО НА ГРАНИЦЕ ЗАБОРЫ СТРОИТЬ....

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Так строят 23:17 03:02:2018

Судя по цене, из золотой проволоки.

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Latviešu patriots 22:48 03:02:2018

atbalstu 100%

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Latviešu patriots 23:03 03:02:2018

Un vēl. Hiperātruma raķetes par augstprecīzām saukt nevar. Hiperātrums nepieļauj manevrēšanu! Materiāli netur slodzi.

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ИвАн 23:18 03:02:2018

ложись спать утром коровник убирать и свиней выгуливать, до каких тебе ракет рассуждать хуторской свинопас, хе-хе

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Кабор 23:43 03:02:2018

Нужно Латвии срочно увеличить военный бюджет до 50% и закупить военный металолом.

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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