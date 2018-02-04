«У нас большой задел по современному неядерному оружию: в частности, высокоточному. (...) Таким образом стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала», — сказал он.
Бондарев подчеркнул, что Москва соблюдает договор СНВ-III и обновляет свое ядерное оружие в рамках квоты. «Ограничения наложены на количество, но не на качество вооружений. И российские ядерные боеголовки по техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги», — пояснил сенатор.
Ранее, в январе, сообщалось, что разработчики признали проблемы в создании гиперзвукового оружия. Им предстоит решить задачу обеспечения длительного движения с гиперзвуковой скоростью объекта в атмосфере. По словам эксперта, для этого необходимо создание прямоточных, ракетнотурбопрямоточных или комбинации турбопрямоточных маршевых двигателей. Однако известные в мире аппараты с прямоточными двигателями, как отечественные, так и американские, являются исключительно исследовательскими. «Эти технологии так до сих пор и не освоены», — отметил он.
Kā tad, sapņojiet vien! Dzinēji vēl ir jāizstrādā, bet par raķetēm lielās jau tagad. Ha trīs reizes.« ответить
Es tērēbuņśu un viss« ответить
ЛАТЫШАМ СРОЧНО НАДО НА ГРАНИЦЕ ЗАБОРЫ СТРОИТЬ....« ответить
Судя по цене, из золотой проволоки.« ответить
atbalstu 100%« ответить
Un vēl. Hiperātruma raķetes par augstprecīzām saukt nevar. Hiperātrums nepieļauj manevrēšanu! Materiāli netur slodzi.« ответить
ложись спать утром коровник убирать и свиней выгуливать, до каких тебе ракет рассуждать хуторской свинопас, хе-хе« ответить
Нужно Латвии срочно увеличить военный бюджет до 50% и закупить военный металолом.« ответить