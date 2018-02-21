Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина, пожизненно отстраненные от участия в Олимпиадах, подали в верховный суд штата Нью-Йорк иск к бывшему руководителю московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

Биатлонистки обвиняют Родченкова в диффамации. По данным газеты New York Times, их иск финансирует российский бизнесмен Михаил Прохоров. Представляющий истиц адвокат Скотт Балбер уточнил, что это не единственный источник финансирования.

Спортсменки требуют от Родченкова по 10 млн долларов качестве компенсации, а также компенсации морального ущерба и принятия мер, которые бы защитили их от дальнейших «лживых заявлений» со стороны ответчика, следует из искового заявления, с которым ознакомилась Русская служба Би-би-си.

Адвокат Родченкова Джеймс Уолден сказал, что будет ходатайствовать об отказе в принятии иска к рассмотрению и выразил уверенность в том, что так и случится. «Это так же правдоподобно, как и остальная ложь России. Поэтому я с радостью возьмусь за защиту», — цитирует New York Times адвоката.

Как пояснила Зайцева в беседе с NYT, исковое заявление предназначено для того, чтобы мир услышал правду о том, что претензии к ней и ее товарищам по команде сфабрикованы.

«Я говорю вам правду, и я клянусь родителями, что говорю вам правду, — заявила она изданию. — Почему никто не может мне поверить, а верят только человеку, который обвиняет меня? Мне очень трудно это понять».

Родченков, руководивший московской антидопинговой лабораторией в 2006-2015 годах, стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в деле о допинге в российском спорте.

Его показания легли в основу доклада независимой комиссии ВАДА, возглавляемой канадским юристом Ричардом Маклареном. Опираясь на данные доклада, МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах более 20 спортсменов и аннулировал их результаты на Играх в Сочи.

Кроме того, МОК отстранил российскую сборную от Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, признав доказанным, что в России на государственном уровне создали систему приема допинга.

Осенью прошлого года газета New York Times опубликовала рукописные дневники Родченкова, в которых рассказывается о разработанных им «коктейлях» для членов российской олимпийской сборной. Кроме того, из записей следует, что к сокрытию положительных допинг-проб и выдаче допинг-коктейлей были причастны российские чиновники и ФСБ.

В конце января 2018 года Родченков дал интервью немецкому журналисту Хайо Зеппельту, в котором заявил, что о системе употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи был осведомлен президент России Владимир Путин — «потому что только он может вовлечь ФСБ в выполнение такой специфичной задачи».

Путин называл дневники Родченкова ерундой, а его самого «придурком» и «преступником». Российские власти отрицают существование системы приема допинга и манипуляций допинг-пробами. Против Родченкова, уехавшего в США, в России возбуждено уголовное дело.