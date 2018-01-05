Российские физики победили рак с помощью суперпушки(4)

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Виталий Вавилкин
21:21 05.01.2018
Техно / Наука

Сотрудники Института ядерной физики имени Г.И. Будкера создали электронную пушку для лечения рака. В данный момент ученые занимаются усовершенствованием элементов, отвечающих за транспортировку электронов от источника к конечной точке опухоли, передает «Правда.RU».

В основе разработки лежит метод микропучковой рентгеновской терапии. Задача стояла следующая — получить электронный пучок с малыми размерами и разбросом по скоростям. И задача была решена, пишет MedDaily.

 

В отчете специалистов говорится: «Если рентгеновское облучение делать при помощи сеточки из маленьких рентгеновских пучков, то его эффективность растет: вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше».

 

То, что метод работает, ученые продемонстрировали на лабораторных животных. Эксперименты позволили найти несколько способов, которые помогут увеличить выживаемость раковых больных.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (4)
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Совет дедушки Мороза 21:31 05:01:2018

Ну вот как то так и опять в России.
Но американцы опять украдут и выдадут за своё.

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Latviešu patriots 21:42 05:01:2018

Tāpēc ka ja krievi reizēm arī ko izgudro, tad ar reālu ieviešanu praksē gan ir sūdīgi.

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ТТ 22:04 05:01:2018

Ты че быдло,криеви криеви,забудь уже это слово.

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Latviešu patriots 22:47 05:01:2018

TT. Salašņa, neceri neaizmirsīšu.

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