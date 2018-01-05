Сотрудники Института ядерной физики имени Г.И. Будкера создали электронную пушку для лечения рака. В данный момент ученые занимаются усовершенствованием элементов, отвечающих за транспортировку электронов от источника к конечной точке опухоли, передает «Правда.RU».

В основе разработки лежит метод микропучковой рентгеновской терапии. Задача стояла следующая — получить электронный пучок с малыми размерами и разбросом по скоростям. И задача была решена, пишет MedDaily.

В отчете специалистов говорится: «Если рентгеновское облучение делать при помощи сеточки из маленьких рентгеновских пучков, то его эффективность растет: вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше».

То, что метод работает, ученые продемонстрировали на лабораторных животных. Эксперименты позволили найти несколько способов, которые помогут увеличить выживаемость раковых больных.