В основе разработки лежит метод микропучковой рентгеновской терапии. Задача стояла следующая — получить электронный пучок с малыми размерами и разбросом по скоростям. И задача была решена, пишет MedDaily.
В отчете специалистов говорится: «Если рентгеновское облучение делать при помощи сеточки из маленьких рентгеновских пучков, то его эффективность растет: вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше».
То, что метод работает, ученые продемонстрировали на лабораторных животных. Эксперименты позволили найти несколько способов, которые помогут увеличить выживаемость раковых больных.
Ну вот как то так и опять в России.« ответить
Но американцы опять украдут и выдадут за своё.
Tāpēc ka ja krievi reizēm arī ko izgudro, tad ar reālu ieviešanu praksē gan ir sūdīgi.« ответить
Ты че быдло,криеви криеви,забудь уже это слово.« ответить
TT. Salašņa, neceri neaizmirsīšu.« ответить