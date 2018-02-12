Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от соперниц из команды Канады в первом своем матче олимпийского турнира. Результат встречи – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) в пользу канадских хоккеисток.

Следующий матч российская команда проведет против сборной США в понедельник. Начало – 15:10.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.