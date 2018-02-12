Российские хоккеистки проиграли Канаде(1)

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Анатолий Тарасов
09:14 12.02.2018
Спорт / Хоккей

Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от соперниц из команды Канады в первом своем матче олимпийского турнира. Результат встречи – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) в пользу канадских хоккеисток.

Следующий матч российская команда проведет против сборной США в понедельник. Начало – 15:10.

 

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).

 

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Интерфакс / Фото
Комментарии (1)
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победители под допингом 09:29 12:02:2018

Российская пара фигуристов заняла 3-е место, а канадцы и америкоы 1-е и 2-е места, чего раньше никогда не было. Так и в хоккее пиндосы, как и норвежцы, "колёса" жрут

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (7)

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