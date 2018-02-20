Российские хоккеистки всухую проиграли Канаде в полуфинале(2)

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Герман Бергер
19:50 19.02.2018
Спорт / Спортсмены

Российские хоккеистки проиграли сборной Канады со счетом 0:5 в полуфинальном матче Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Заброшенными шайбами отметились Дженнифер Уэйкфилд (1-я минута), Мари-Филип Пулен (23-я), Дженнифер Уэйкфилд (41-я), Эмили Кларк (42-я), Ребекка Джонстон (54-я).

 

Россиянки 17 февраля впервые в истории вышли в полуфинал олимпийского турнира, обыграв сборную Швейцарии со счетом 6:2. На групповом этапе команда «Олимпийских атлетов из России» не сумела одержать ни одной победы. Спортсменки уступили сборным Канады, США и Финляндии с общим счетом 1:15.

 

Нападающий Илья Ковальчук 13 февраля побывал на матче российских и канадских хоккеисток в рамках олимпийского турнира. Тогда он назвал женский хоккей в исполнении отечественных спортсменок разочаровывающим.

 

В финале сборная Канады встретится с командой США. Россиянки сыграют в матче за третье место с представительницами Финляндии.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
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Вера 20:26 19:02:2018

При тотальном подсуживании судьями канадцам это закономерно.

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Latviešu patriots 02:13 20:02:2018

Protams, protams.. Ha Ha Ha Sliktam hokejistam olas traucē.

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Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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