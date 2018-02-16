Российские хоккеисты на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане победили команду Словении. По итогам игры подопечные Олега Знарка уверенно выиграли, забив восемь шайб.

Игра началась довольно активно практически сразу. На 18 минуте Россия успела забить целых две шайбы в ворота противника. Их забили С.Мозякин и И.Ковальчук. В целом во время второго периода российские хоккеисты смогли продолжить матч в остро атакующем стиле и забили четыре шайбы.

За команду олимпийских атлетов отличались Александр Барабанов, Илья Каблуков, Кирилл Капризов и Илья Ковальчук, в активе которого уже две заброшенные шайбы. Словенцы при этом также смогли распечатать ворота Василия Кошечкина – единственный гол на счету Яна Муршака.

На 26 минуте третью шайбу забил А.Барабанов. Четвертую шайбу на 28 минуте игры забил И.Каблуков. Пятую – на тридцатой – К.Капризов. На 33 минуте матча сборная России пропустила гол от Словении в свои ворота. Шайбу забил Я.Муршак. Но уже на 37 минуте И.Ковальчук вновь наносит сокрушительный удар по воротам и выводит игру в счет 6:1.

Седьмую и восьмую шайбу в ворота Словении на 41 и на 47 минуте забросил К.Капризов. В конце игры Словения забила еще одну шайбу.