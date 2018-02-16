Российские хоккеисты разгромили команду Словении, забросив 8 шайб(8)

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Виталий Вавилкин
12:15 16.02.2018
Спорт

Российские хоккеисты на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане победили команду Словении. По итогам игры подопечные Олега Знарка уверенно выиграли, забив восемь шайб.

Игра началась довольно активно практически сразу. На 18 минуте Россия успела забить целых две шайбы в ворота противника. Их забили С.Мозякин и И.Ковальчук. В целом во время второго периода российские хоккеисты смогли продолжить матч в остро атакующем стиле и забили четыре шайбы.

 

За команду олимпийских атлетов отличались Александр Барабанов, Илья Каблуков, Кирилл Капризов и Илья Ковальчук, в активе которого уже две заброшенные шайбы. Словенцы при этом также смогли распечатать ворота Василия Кошечкина – единственный гол на счету Яна Муршака.

 

На 26 минуте третью шайбу забил А.Барабанов. Четвертую шайбу на 28 минуте игры забил И.Каблуков. Пятую – на тридцатой – К.Капризов. На 33 минуте матча сборная России пропустила гол от Словении в свои ворота. Шайбу забил Я.Муршак. Но уже на 37 минуте И.Ковальчук вновь наносит сокрушительный удар по воротам и выводит игру в счет 6:1.

 

Седьмую и восьмую шайбу в ворота Словении на 41 и на 47 минуте забросил К.Капризов. В конце игры Словения забила еще одну шайбу.

 

tvzvezda.ru / Фото
Комментарии (8)
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народ Латвии 13:14 16:02:2018

на очереди пиндосня-мыльте зады,и подпевалы тоже!

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Grazdanka LR 13:39 16:02:2018

MOLODCI !!!

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Саня™ 13:45 16:02:2018

Решили не рисковать, закинулись колёсами по полной.

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Правда тут 14:13 16:02:2018

Российский скелетонист: пошли в ж***, американцы

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Сане 14:22 16:02:2018

Что, не дышишь ? А вчера так дышал , так дышал.)))) Не плачь , девчонка.

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Ну, хорошо, хорошо- 14:32 16:02:2018

- Словению занзибар, всё-таки, смог обыграть...

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Janka 14:35 16:02:2018

a kak dela u Latvii? kak ukropii? ih hotj dopustili?

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Надо же! 14:52 16:02:2018

Ну, хорошо, хорошо- 14:32 16:02:2018
- Словению занзибар
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дурь ты лoбaтaя,nepxoть noдзaлynнaя,этой славеньской зимбабве ваша горячо любимая пендосня слила в первом же матче:))))))

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)