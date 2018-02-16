Игра началась довольно активно практически сразу. На 18 минуте Россия успела забить целых две шайбы в ворота противника. Их забили С.Мозякин и И.Ковальчук. В целом во время второго периода российские хоккеисты смогли продолжить матч в остро атакующем стиле и забили четыре шайбы.
За команду олимпийских атлетов отличались Александр Барабанов, Илья Каблуков, Кирилл Капризов и Илья Ковальчук, в активе которого уже две заброшенные шайбы. Словенцы при этом также смогли распечатать ворота Василия Кошечкина – единственный гол на счету Яна Муршака.
На 26 минуте третью шайбу забил А.Барабанов. Четвертую шайбу на 28 минуте игры забил И.Каблуков. Пятую – на тридцатой – К.Капризов. На 33 минуте матча сборная России пропустила гол от Словении в свои ворота. Шайбу забил Я.Муршак. Но уже на 37 минуте И.Ковальчук вновь наносит сокрушительный удар по воротам и выводит игру в счет 6:1.
Седьмую и восьмую шайбу в ворота Словении на 41 и на 47 минуте забросил К.Капризов. В конце игры Словения забила еще одну шайбу.
на очереди пиндосня-мыльте зады,и подпевалы тоже!« ответить
MOLODCI !!!« ответить
Решили не рисковать, закинулись колёсами по полной.« ответить
Российский скелетонист: пошли в ж***, американцы« ответить
Что, не дышишь ? А вчера так дышал , так дышал.)))) Не плачь , девчонка.« ответить
- Словению занзибар, всё-таки, смог обыграть...« ответить
a kak dela u Latvii? kak ukropii? ih hotj dopustili?« ответить
Ну, хорошо, хорошо- 14:32 16:02:2018« ответить
- Словению занзибар
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дурь ты лoбaтaя,nepxoть noдзaлynнaя,этой славеньской зимбабве ваша горячо любимая пендосня слила в первом же матче:))))))